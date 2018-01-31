Ученые выяснили, что заметно помолодеть поможет смена пола

Специалисты Лозаннского университета в Швейцарии пришли к выводу, что лягушки могут менять пол. Учёные выяснили, что у них есть женская X-хромосома и мужская Y-хромосома. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
Специалисты отметили, что у людей последняя постепенно вырождается. У амфибий же не наблюдается признаков подобной дегенерации. Так, среди 314 лягушек учёные нашли подопытных мужского пола, которые являются носителями двух X-хромосом, и лишь одну самку (из 54) с Y-хромосомой.
Учёные выяснили, что у неё возможна рекомбинация X- и Y-хромосом. По словам исследователей, "фонтан молодости" есть и у амфибий других видов, а также рыб и рептилий, у которых доказана смена пола.
Отметим, что учёные из Стэнфордского университета установили, что старение мозга можно остановить. Нужно лишь блокировать специфический белок.