Ученые выяснили, что заметно помолодеть поможет смена пола

Специалисты отметили, что у людей последняя постепенно вырождается. У амфибий же не наблюдается признаков подобной дегенерации. Так, среди 314 лягушек учёные нашли подопытных мужского пола, которые являются носителями двух X-хромосом, и лишь одну самку (из 54) с Y-хромосомой.

Учёные выяснили, что у неё возможна рекомбинация X- и Y-хромосом. По словам исследователей, "фонтан молодости" есть и у амфибий других видов, а также рыб и рептилий, у которых доказана смена пола.