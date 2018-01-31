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  • Фото: выставленная на продажу в Ласнамяэ квартира удивила пикантными обоями

Фото: выставленная на продажу в Ласнамяэ квартира удивила пикантными обоями

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ФОТО: city24.ee

Сразу видно, что жилье обставляли со вкусом, а главное – с любовью! Интерьер выполнен в строгом стиле, если не считать одной пикантной подробности…

В объявлении о продаже двухкомнатной квартиры мы наткнулись на одну интересную деталь. Одну из стен в спальне украшают обои эротического содержания.

Обнаженные женские и мужские тела на стене придают спальне некоторой загадочности и даже романтичности, ведь ни о какой пошлости речи не идет. Обнаженные силуэты выглядят так, будто легкой рукой художника нанесены наброски карандашом.

ФОТО: city24.ee

А как вам такой эротический интерьер в спальне? 

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