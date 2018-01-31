Фото: выставленная на продажу в Ласнамяэ квартира удивила пикантными обоями
31 января 2018 г., 20:14
Сразу видно, что жилье обставляли со вкусом, а главное – с любовью! Интерьер выполнен в строгом стиле, если не считать одной пикантной подробности…
В объявлении о продаже двухкомнатной квартиры мы наткнулись на одну интересную деталь. Одну из стен в спальне украшают обои эротического содержания.
Обнаженные женские и мужские тела на стене придают спальне некоторой загадочности и даже романтичности, ведь ни о какой пошлости речи не идет. Обнаженные силуэты выглядят так, будто легкой рукой художника нанесены наброски карандашом.
А как вам такой эротический интерьер в спальне?