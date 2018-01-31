Фото: выставленная на продажу в Ласнамяэ квартира удивила пикантными обоями

В объявлении о продаже двухкомнатной квартиры мы наткнулись на одну интересную деталь. Одну из стен в спальне украшают обои эротического содержания.

Обнаженные женские и мужские тела на стене придают спальне некоторой загадочности и даже романтичности, ведь ни о какой пошлости речи не идет. Обнаженные силуэты выглядят так, будто легкой рукой художника нанесены наброски карандашом.

ФОТО: city24.ee