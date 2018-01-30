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  • Участницы «Дома-2» пытаются увести мужа у Ксении Бородиной

Участницы «Дома-2» пытаются увести мужа у Ксении Бородиной

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Ксения Бородина с мужем

ФОТО: Instagram

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров даже под присмотром жены, на Сейшелах, успел отличиться. 

Пока Бородина собиралась на лобное место, ее супруг устроил фотосессию с участницами проекта «Дом-2». Правда, держался он несколько скованно, но был очень доволен таким вниманием. Поклонники Бородиной советуют Ксении держать ухо востро, поскольку пронырливые участницы могут вмиг забраться в постель в слабохарактерному Курбану и даже попытаться увести его из семьи, пишет 7d.org.ua.

 

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