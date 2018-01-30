Участницы «Дома-2» пытаются увести мужа у Ксении Бородиной

Пока Бородина собиралась на лобное место, ее супруг устроил фотосессию с участницами проекта «Дом-2». Правда, держался он несколько скованно, но был очень доволен таким вниманием. Поклонники Бородиной советуют Ксении держать ухо востро, поскольку пронырливые участницы могут вмиг забраться в постель в слабохарактерному Курбану и даже попытаться увести его из семьи, пишет 7d.org.ua.