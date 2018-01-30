Лунное затмение 31 января: чего опасаться, и как себя уберечь

Лунное затмение 31 января начнется в 13:51 по московскому времени (12:51 по латвийскому) и закончится в 19:08 (18:08). Спутник Земли в это время будет приобретать красный цвет. Затмение будет длиться недолго, однако подготовиться к такому значимому событию стоит заранее.

Влияние лунного затмения

Полнолуние во Льве и лунное затмение повлияют на настроение. В этот день все эмоции обострятся из-за сильного влияния зодиакального созвездия. Астрологи рекомендуют учитывать это при общении с людьми и всеми силами избегать конфликтных ситуаций.

Лунное затмение поможет освободиться от прошлого, так как это событие всегда является кульминацией и завершающим этапом любых сложных обстоятельств. В эти сутки вы сможете понять себя, избавиться от всего, что вас удручает, чтобы начать путь в счастливую жизнь, не оглядываясь на промахи в прошлом.

Во время полнолуния и затмения Луны обостряются все чувства, поэтому следует доверять своей интуиции.

Также во время такого значимого события можно заняться привлечением в жизнь любви и благополучия. Все обряды получают дополнительный энергетический импульс, что поможет вам добиться желаемого в кратчайшие сроки.

Внимательно отнеситесь к здоровью

Во время затмений часто обостряются хронические заболевания, особенно у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Затмение Луны Солнцем провоцирует магнитные бури, которые окажут негативное влияние на метеочувствительных людей.

Им важно заранее позаботиться о своем самочувствии, следовать рекомендациям лечащего врача, исключить переутомление и негативные эмоции.

При этом 31 января будут отмечаться и положительные стороны влияния затмения. В среду покровительство берет Меркурий, который поможет решить все насущные проблемы, если вы будете действовать без промедления и чужих советов.

Развив активность и внимательно следя за всеми нюансами, вы сможете достичь благополучия. Однако новых дел астрологи начинать не советуют. Удачным будет, если во время полнолуния вы сможете подвести итог своей работы.

Рекомендации астрологов

В первую очередь астрологи рекомендуют заняться своим эмоциональным здоровьем. Исключите все факторы, которые могут отрицательно сказаться на настроении, начните утро с положительных эмоций и избегайте общения с людьми, способными вас расстроить.

Внимательно стоит отнестись и к управлению транспортными средствами. Оптимальным будет отказ от вождения автомобиля. Так вы исключите любые неприятности, которые могут произойти с вами в пути.

Во время затмения и полнолуния риск аварий и несчастных случаев на дороге возрастает, а значит, даже пешеходам важно проявить бдительность и внимание, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.

31-го числа можно заняться планированием ответственных дел и задач. Исключите спешку, чтобы не ошибиться, и подключите интуицию, которая поможет вам правильно расставить приоритеты и успешно внедрить свой проект после полнолуния.

Медитации, расслабляющие ванны и массаж с использованием эфирных масел позволят избавиться от дурного настроения. Укрепляйте иммунитет и не игнорируйте физическую активность. Даже легкие упражнения повысят тонус организма.