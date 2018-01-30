Евгений Плющенко взбесил фанатов

Плющенко предстал перед камерами в толстовке с надписью «мне все равно на вас». Казалось бы, всем стоило посмеяться, но поклонники фигуриста обиделись и написали много негативных комментариев. Дело в том, что сам Евгений отметил, что надпись на его толстовке отлично отражает его отношение к хейтерам. Подписчики же решили, что фигурист имеет в виду всех. Фанаты заявили, что болели за Евгения на соревнованиях и сейчас им неприятно читать такое, пишет 7d.org.ua.