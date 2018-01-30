Вдова Хворостовского прервала траур

С момента смерти от рака мозга прославленного оперного певца Дмитрия Хворостовского минуло всего два месяца, а его вдова Флоранс вместе с детьми Максимом и Ниной уже блещет в свете. Накануне, например, она пришла на гламурную вечеринку по случаю вручения премии Grammy в ресторан Marriot Marquis в Нью-Йорке.

A post shared by Florence (@flosha1) on Jan 29, 2018 at 1:06pm PST

От Флоранс было невозможно отвести глаз! Дизайнерское красное платье, подчеркивающее грудь, дорогие украшения – она сияла и улыбалась. Гости сошлись во мнении, что Флоранс очень похорошела и посвежела. Меньше всего она была похожа на убитую горем вдову. Жизнь-то продолжается!

На вечеринке гостей угощали коктейлями на основе водки, суши от модного шеф-повара, пельменями, салатами и экзотическими блюдами азиатской кухни. Между тем в христианстве существуют установки для овдовевшей женщины. Во время траура ей предписывается не носить яркую одежду, не посещать места развлечения, отказаться от алкоголя, обильной пищи и деликатесов, молиться о покойном и совершать добрые дела.