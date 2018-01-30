Вот что вам нужно сделать, если вы ищите любовь, согласно вашему знаку Зодиака

Весы

Прежде чем влюбиться, вам нужно работать над тем, чтобы повысить уровень своей уверенности в себе и преодолеть страх осуждений. Важно, чтобы вы стали самим собой, прежде чем вступите в серьезные отношения, иначе вы станете точной копией человека, с которым вы встречаетесь! Пишет Esotericblog.ru.

Скорпион

Для того, чтобы вы могли найти любовь, вам нужно решить свои проблемы с гневом. Узнайте, как лучше контролировать свои эмоции и постарайтесь прекратить обращать внимание на незначительные проблемы, иначе у вас никогда не будет долгосрочных отношений.

Стрелец

Будьте терпеливы! Не надо ожидать, что за день у вас могут сформироваться серьезные, осмысленные отношения. Работайте над отношениями, заводите разговоры на серьезные темы, проводите вместе время - это все ключ к влюбленности!

Козерог

Для вас важно начать думать сердцем, а не головой! Просто делайте то, что чувствуете нужным, и перестаньте оправдывать все здравым смыслом! Живите настоящим моментом и перестаньте ждать, что в один день вы встретите идеального партнера!

Водолей

Если вы хотите найти любовь, вам нужно начать работать над собой. Тренируйтесь чаще, чтобы начать укреплять свое тело. Сделайте это, чтобы повысить свою уверенность и начать чувствовать себя хорошо и уверенно.

Рыбы

Вы слишком доверчивы для этого современного мира. Если вы хотите найти свою любовь, вам нужно научиться постоять за себя и прекратить слепо дарить людям свое доверие. В противном случае вам все время будут разбивать сердце.

Овен

Отправьтесь в сумасшедшее путешествие в такое место, где вы никогда не были прежде, веселитесь с совершенно незнакомыми людьми и живите своей жизнью так, как хотите!

Телец

Когда вы в конце концов встретите подходящего человека, вы будете готовы успокоиться и начать новую серьезную жизнь с ним! Чтобы влюбиться, вам нужно начать жить настоящим моментом. Перестаньте думать обо всем, что пошло не так в прошлом, и обо всем, что может пойти не так в будущем. Живите своей жизнью в полной мере каждый день и будьте открыты для встречи с новыми людьми!

Близнецы

Прежде чем начать искать любовь, во-первых, вам нужно наладить отношения с самим собой. Выясните, что вам нужно, чтобы быть счастливым, тогда вы сможете построить прекрасные отношения с кем-то еще.

Рак

Если вы хотите влюбиться, вам нужно научиться справляться со своими проблемами. Было бы лучше, если бы вы нашли способ справиться с проблемами, которые у вас есть, вместо того, чтобы действовать так, как будто их не существует.

Лев

Просто потому, что вы прирожденный лидер, это не значит, что вы должны быть ответственным все время! Уметь работать в команде - очень важное качество, которое пригодится вам, если вы хотите построить длительные отношения.

Дева