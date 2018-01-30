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Ученые рассказали о смертельной опасности электронных сигарет

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ФОТО: Rich Pedroncelli/AP

В результате исследования выяснилось, что летучие соединения наносят повреждение генетическому материалу в клетках легких.

В США ученые школы медицины Нью-Йоркского университета провели исследование, по результатам которого выяснили, что пар от электронных сигарет способствует повреждению ДНК, что может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Результаты работы учёных были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Лайф.

ФОТО: STR/AFP

Биологи изучили, как никотин и производные от его соединений, содержащиеся в паре от электронной сигареты, влияют на мышей.

В результате исследования выяснилось, что летучие соединения наносят повреждение генетическому материалу в клетках легких, сердца, а также мочевого пузыря.

ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

Похожие изменения были отмечены и в культурах человеческих тканей, в том числе в клетках лёгких и мочевого пузыря. В результате воздействия никотина было зафиксировано увеличение скорости мутаций и вероятности образования опухолей.

Как полагают учёные, несмотря на факт того что в паре от электронных сигарет содержится меньше канцерогенов, чем в табачном дыме, риск развития опухолей у вейперов выше, чем у некурящих людей.

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