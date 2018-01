Ученые рассказали о смертельной опасности электронных сигарет

В США ученые школы медицины Нью-Йоркского университета провели исследование, по результатам которого выяснили, что пар от электронных сигарет способствует повреждению ДНК, что может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Результаты работы учёных были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Лайф.