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  • Мать девятиклассницы из Санкт-Петербурга застукала дочь в постели с двумя мужчинами

Мать девятиклассницы из Санкт-Петербурга застукала дочь в постели с двумя мужчинами

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Кровать. Иллюстративное фото.

ФОТО: Craig Robinson/PantherMedia / Craig Robinson

Теперь возбуждено дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту развращения девятиклассницы, в котором подозреваются двое мужчин. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на "Фонтанку".

Со слов матери, инцидент случился 10 января утром, когда она вернулась с работы. Одного мужчину удалось задержать, им оказался 20-летний безработный. Второй участник сейчас находится в розыске.

Уточняется, что правоохранителями возбуждено дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

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