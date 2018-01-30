Мать девятиклассницы из Санкт-Петербурга застукала дочь в постели с двумя мужчинами

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту развращения девятиклассницы, в котором подозреваются двое мужчин. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на "Фонтанку".

Со слов матери, инцидент случился 10 января утром, когда она вернулась с работы. Одного мужчину удалось задержать, им оказался 20-летний безработный. Второй участник сейчас находится в розыске.