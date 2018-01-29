понедельник, 29 января 2018 г.
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Помнят ли эстонцы слова гимна республики?

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Эта отвратительная привычка на самом деле может быть полезной

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Расстроенный мужчина.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Это делают все. И чем дольше вы в отношениях, тем меньше вы будете это скрывать. Скорее всего. Но оказывается, ученые Эксетерского университета в Англии обнаружили, что делать это в небольших количествах совсем неплохо. Пускать газы. Пукать. Точнее вдыхать эти самые газы, какими бы вонючими они ни были, пишет Menscult.ua.

Да-да, английские ученые действительно изучили этот вопрос. И вот, что они выяснили, пишет Soulpost.ru.

Кишечные газы — ничто иное как сульфид водорода или сероводород. В больших количествах он токсичен, но в маленьких — таких, как кишечные газы, — безвреден и возможно даже полезен.

Прежде всего, по словам ученых, сероводород может предотвратить повреждение митохондрии клеток. А когда митохондрия перестает правильно функционировать, в организме ускоряется процесс старения, начинаются неврологические расстройства, сердечные заболевания и диабет.

Более того, английские исследователи уверены, что вдыхание небольшого количества сероводорода может снизить риск рака, сердечных приступов, слабоумия и артрита — все благодаря хорошей работе митохондрии.

Ученые даже создали специальное соединение AP39, которое доставляет этот газ к митохондриям и буквально «исцеляет» их.

В свою очередь некоторые психологи утверждают, что когда вы можете спокойно пукать при другом человеке — это знак абсолютного комфорта. Ну или неприличия.

А что думаете вы?

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