Эта отвратительная привычка на самом деле может быть полезной

Это делают все. И чем дольше вы в отношениях, тем меньше вы будете это скрывать. Скорее всего. Но оказывается, ученые Эксетерского университета в Англии обнаружили, что делать это в небольших количествах совсем неплохо. Пускать газы. Пукать. Точнее вдыхать эти самые газы, какими бы вонючими они ни были, пишет Menscult.ua.