Почему одни пары спят чаще других

Вести этот дневник пришлось 14 дней + еще каждую из пар ученые попросили назвать пять самых сильных качеств характеров испытуемых. Потом писания отдали экспертам на изучение, пишет Mport.ua.

Итог

Чем добрее мужчина, тем чаще пары занимались сексом. А вот у женщин все зиждется на свободном времени: чем более разгружена дама, тем чаще она готова отдаваться мужу.

Кстати, женская готовность спать с мужем еще и зависит от рвения слабого пола к новым ощущениям. То есть если барышня тяжелая “на подрыв“, унылая-скучная, и ей вообще чужд адреналин, то с такой секса много не получишь.

“Идеальная формула секса“

Авторы исследования и психологи Андреа Мельцер и Джеймс Макналти говорят:

“Большинству пар для полного сексуального удовлетворения достаточно 3-4 половых контактов в неделю“.

Так что не завидуй хвастунам, которые вечно козыряют болтовней а-ля как они спят со своими партнершами едва ли не по несколько раз в день.

И да: опубликованные результаты Мельцер с Макналти приписывают только молодоженам. Ибо исследовали они именно эту прослойку семейного общества. Пары “постарше“ пока остаются неизученными, поэтому формула “идеальный секс — это 3-4 раза в неделю“ с ними может и не прокатить.