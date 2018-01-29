понедельник, 29 января 2018 г.
EST
ENG
Помнят ли эстонцы слова гимна республики?

Видео

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Кейт Миддлтон отдала свои волосы больным детям

Кейт Миддлтон отдала свои волосы больным детям

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пустила часть своих волос на парики для болеющих раком детей. Об этом пишет британская Daily Mail.

На протяжении нескольких месяцев парикмахер Кейт Миддлтон настаивала на том, чтобы состричь герцогине часть волос из-за их чрезмерной длины. Уже сидя в кресле, Кэтрин решила сохранить волосы и анонимно переслать их в благотворительный фонд.

«Где-то маленькая девочка будет носить волосы настоящей принцессы», — заявил собеседник издания в Королевском дворе. По утверждению СМИ, Кейт Миддлтон срезала волосы на длину около 20 сантиметров.

В благотворительном фонде заявили, что не обладают информацией о поступивших волосах одного из представителей королевской семьи, передает Lenta. Выпадение волос является побочным эффектом химио- и радиотерапии онкозаболеваний.

Напомним, 11 января Кейт Миддлтон посетила школу для детей с ментальными нарушениями Reach Academy в лондонском пригороде Фелтеме, которую она патронирует. Для визита жена принца Уильяма выбрала неновый наряд, она появлялась в нем на публике уже не один год.

Этот факт отметили пользователи Twitter, найдя очень трогательным экономное отношение герцогини к семейному и государственному бюджету.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ