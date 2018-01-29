Кейт Миддлтон отдала свои волосы больным детям

На протяжении нескольких месяцев парикмахер Кейт Миддлтон настаивала на том, чтобы состричь герцогине часть волос из-за их чрезмерной длины. Уже сидя в кресле, Кэтрин решила сохранить волосы и анонимно переслать их в благотворительный фонд.

«Где-то маленькая девочка будет носить волосы настоящей принцессы», — заявил собеседник издания в Королевском дворе. По утверждению СМИ, Кейт Миддлтон срезала волосы на длину около 20 сантиметров.

В благотворительном фонде заявили, что не обладают информацией о поступивших волосах одного из представителей королевской семьи, передает Lenta. Выпадение волос является побочным эффектом химио- и радиотерапии онкозаболеваний.

Напомним, 11 января Кейт Миддлтон посетила школу для детей с ментальными нарушениями Reach Academy в лондонском пригороде Фелтеме, которую она патронирует. Для визита жена принца Уильяма выбрала неновый наряд, она появлялась в нем на публике уже не один год.