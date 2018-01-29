Это важно: первые признаки серьезной болезни сердца

Итак, какие признаки подсказывают вам, что к сердцу нужно быть внимательнее:

Апноэ сна

Паузы в дыхании во время сна и храп возникают по причине заболеваний сердца и при этом усугубляет его. При апноэ мозг недополучает кислород, нарушается циркуляция крови и усложняется работа сердца и нарушаются кардиоритмы, пишет Сегодня.

Отечность лодыжек

Скопление жидкости может также возникать от сердечной недостаточности и плохой циркуляции крови в ногах. Отекать ноги могут быть из-за сгустка крови, который блокирует циркуляцию крови от нижних конечностей к сердцу.

Головокружение

Головокружение часто является прямым признаком проблем с сердцем, потому оно не перекачивает достаточно крови к мозгу. Головокружение, слабость и отдышка может быть симптомом аритмии и даже сердечного приступа.

Слабость в руках

Слабость в руках и плохая хватка также может свидетельствовать о проблемах с сердцем. Исследования показывают, что высокая сила жима означает более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкая – наоборот.

Кровоподтеки под ногтями

Небольшие кровоподтеки под ногтями, при условии, что вы нигде не ударялись, могут указывать на инфекцию в области сердца, называемой эндокардитом. Такие же пятнышки появляются при диабете, который также является триггером.

Желто-оранжевая сыпь

Чрезвычайно высокие уровни триглицеридов могут спровоцировать появление на коже вокруг суставов пальцев рук и ног появление сыпи желто-оранжевого цвета, похожей на маленькие жировики. Наличие этого симптома означает, что в ваших сосудах имеются холестериновые отложения и это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности инсультом.

Изменение цвета кожи

Голубые или серые пальцы рук и ног могут стать результатом нарушения циркуляции богатой кислородом крови, что часто бывает из-за порока сердца или при закупоренных кровеносных сосудах. Сосудистые сеточки появляются, когда холестерновые бляшки добрались до мелких сосудов. При эндокардите кровоизлияния под кожей могут появляться на ладонях и стопах.

Одышка