Это важно: первые признаки серьезной болезни сердца

Больное сердце никогда не заявляет о себе резко. О проблемах чаще всего предупреждают множество сигналов организма, которым мы не всегда уделяем внимание.
Итак, какие признаки подсказывают вам, что к сердцу нужно быть внимательнее:
- Апноэ сна
Паузы в дыхании во время сна и храп возникают по причине заболеваний сердца и при этом усугубляет его. При апноэ мозг недополучает кислород, нарушается циркуляция крови и усложняется работа сердца и нарушаются кардиоритмы, пишет Сегодня.
- Отечность лодыжек
Скопление жидкости может также возникать от сердечной недостаточности и плохой циркуляции крови в ногах. Отекать ноги могут быть из-за сгустка крови, который блокирует циркуляцию крови от нижних конечностей к сердцу.
- Головокружение
Головокружение часто является прямым признаком проблем с сердцем, потому оно не перекачивает достаточно крови к мозгу. Головокружение, слабость и отдышка может быть симптомом аритмии и даже сердечного приступа.
- Слабость в руках
Слабость в руках и плохая хватка также может свидетельствовать о проблемах с сердцем. Исследования показывают, что высокая сила жима означает более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкая – наоборот.
Кровоподтеки под ногтями
Небольшие кровоподтеки под ногтями, при условии, что вы нигде не ударялись, могут указывать на инфекцию в области сердца, называемой эндокардитом. Такие же пятнышки появляются при диабете, который также является триггером.
- Желто-оранжевая сыпь
Чрезвычайно высокие уровни триглицеридов могут спровоцировать появление на коже вокруг суставов пальцев рук и ног появление сыпи желто-оранжевого цвета, похожей на маленькие жировики. Наличие этого симптома означает, что в ваших сосудах имеются холестериновые отложения и это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности инсультом.
- Изменение цвета кожи
Голубые или серые пальцы рук и ног могут стать результатом нарушения циркуляции богатой кислородом крови, что часто бывает из-за порока сердца или при закупоренных кровеносных сосудах. Сосудистые сеточки появляются, когда холестерновые бляшки добрались до мелких сосудов. При эндокардите кровоизлияния под кожей могут появляться на ладонях и стопах.
- Одышка
Ощущение одышки может быть симптомом сердечной недостаточности, аритмии или сердечного приступа. Обратитесь к врачу, если у вас появляется отдышка после проделывания привычных для вас вещей или при появлении удушья в положении лежа. При появлении при это боли в груди вызывайте "скорую".