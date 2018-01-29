Строго 18+! Развратное фото коплиского рэпера Томми Кэша шокировало Сеть
28 января 2018 г., 22:54
Томми Кэш - эстонский рэпер, родом из Копли. Исходя из содержимого Instagram Томми Кэша, его смело можно назвать местным Алексеем Паниным, только поющим.
Недавно артист удивил публику своим сюрреалистическим видео. В клипе появились инвалиды, танцующие тверк. Но теперь рэпер пошел дальше, опубликовав провокационный снимок с полностью обнаженной женщиной. Чья интимная стрижка сделана под «три полоски» - логотип Adidas.
Смотрите фото!