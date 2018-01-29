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  • Строго 18+! Развратное фото коплиского рэпера Томми Кэша шокировало Сеть

Строго 18+! Развратное фото коплиского рэпера Томми Кэша шокировало Сеть

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ФОТО: Kuvatõmmis / Youtube.com

Томми Кэш - эстонский рэпер, родом из Копли. Исходя из содержимого Instagram Томми Кэша, его смело можно назвать местным Алексеем Паниным, только поющим. 

Недавно артист удивил публику своим сюрреалистическим видео. В клипе появились инвалиды, танцующие тверк. Но теперь рэпер пошел дальше, опубликовав провокационный снимок с полностью обнаженной женщиной. Чья интимная стрижка сделана под «три полоски» - логотип Adidas. 

Смотрите фото! 

 

This is how future multi-platinum selling artist looks like : @kertinvasser

Публикация от TOMM¥ €A$H (@tommycashworld)

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