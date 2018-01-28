Тогда или сейчас? Поклонники Пугачевой обескуражены ее внешностью на архивном фото

Поклонники 68-летней Аллы Пугачевой любят говорить о том, что певица выглядит сейчас намного лучше, чем десять и даже двадцать лет назад. Недавно опубликованная в Сети фотография Примадонны может еще сильнее убедить их в этом мнении.