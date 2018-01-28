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  • Тогда или сейчас? Поклонники Пугачевой обескуражены ее внешностью на архивном фото

Тогда или сейчас? Поклонники Пугачевой обескуражены ее внешностью на архивном фото

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Алла Пугачева.

ФОТО: Sergey Pyatakov/RIA Novosti

Поклонники 68-летней Аллы Пугачевой любят говорить о том, что певица выглядит сейчас намного лучше, чем десять и даже двадцать лет назад. Недавно опубликованная в Сети фотография Примадонны может еще сильнее убедить их в этом мнении.

Поклонники Аллы Пугачевой обожают рассматривать не только ее свежие снимки, но и архивные фото. Одно из таких на днях опубликовал Андрей Разин.

Музыкальный продюсер разместил в своем Инстаграме кадр, для которого позировали в 1995 году Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и Алла Пугачева.

«Наши звезды!» — подписал публикацию Разин.

Немногочисленные фолловеры Андрея обратили внимание на то, как 23 года назад выглядела Примадонна. В комментариях под фото многие отметили, что Алла Борисовна сильно изменилась и похорошела за это время.

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