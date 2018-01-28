Один из лучших модельеров Эстонии 25 лет живет с мужчиной, но поддерживает отмену Закона о сожительстве

«Уже никакой не секрет, что я люблю своих мужчин (мужа, сына, братьев, лучшего друга), но также не тайна, что женщин я боготворю, и 80 процентов моих друзей именно женщины», – говорит модельер. Без женщин он свою жизнь и работу не представляет: для них он творит и ими вдохновляется.

Модельер считает, что его личная жизнь, его любовь и ориентация – дела сугубо личные, и увы, в последнее время этим вопросам стали уделять слишком много внимания.

Модельер и художник украшений не скрывает, что 25 лет живет в однополом сожительстве, и за все это время у него не возникало никаких проблем на этой почве. По словам Альдо Ярвсоо, сейчас даже члены EKRE при общении с ним не затрагивают вопросы о его личной жизни и его семье.

«К счастью, общество меня и моего мужа всегда ценило за наши профессиональные заслуги и за то, что мы приносим государству. Наша личная жизнь всегда была нашей личной жизнью, – говорит модельер. – Один раз была статья в СМИ, где рассказывали про наш необычный союз, из которой, если честно, мы оба сами ничего и не поняли. Я признаю, что я гей, но все-таки я мужчина».

Альдо Ярвсоо признается, что прожил счастливую жизнь, у него есть дети, друзья и подруги. А то, что сейчас столько внимания уделяют однополым союзам, пытаются что-то узаконить, доказать, выстоять в суде – не совсем правильно. По мнению известного модельера, у государства на сегодняшний день есть проблемы куда серьезнее, на них и надо направлять всю эту кипучую энергию.