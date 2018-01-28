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Цветы и слезы: в Санкт-Петербурге простились с Людмилой Сенчиной Галерея и видео

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Сегодня, 28 января, в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге прошла гражданская панихида по народной артистке России Людмиле Сенчиной. 

Почтить память покойной пришли сотни людей. Зал театра был заполнен до отказа. Море цветов и добрых слов. Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум произнесли прощальные речи.

ФОТО: Alexander Galperin/Sputnik

Отпевание прошло в соборе Владимирской иконы Божией матери. Затем певицу похоронят на Смоленском кладбище — культовом месте, куда ежедневно приходит сотни людей попросить помощи у Ксении Блаженной.

Напомним, Людмила Сенчина умерла 25 января после продолжительной онкологической болезни. 

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