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  • Известный эстонский фотограф подрабатывает таксистом?

Известный эстонский фотограф подрабатывает таксистом?

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Ардо Кальювее с возлюбленной Неле

ФОТО: Erlend Štaub

Востребованный эстонский фотограф Ардо Кальювеэ вчера был замечен за рулем такси.

Портал Elu24 даже задался вопросом: неужели мужчина сменил работу?

Ардо Кальювеэ на самом деле работает водителем такси уже семь дней. Но это чистой воды эксперимент. Ардо принял участие в веселом эксперименте по случаю тартуских Дней студента. Участника выдали две машины марки Жигули и переделали их в такси. В тот раз девушки были за рулем и Ардо ехал с ними за компанию в качестве фотографа. По словам фотографа, было очень весело. Кальювеэ сказал, что зарабатывает на жизнь он-таки фотографирование. И уже сегодня вечером у него уже следующее светское мероприятие, где он поработает фотографом. 

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