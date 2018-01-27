Известный эстонский фотограф подрабатывает таксистом?

Ардо Кальювеэ на самом деле работает водителем такси уже семь дней. Но это чистой воды эксперимент. Ардо принял участие в веселом эксперименте по случаю тартуских Дней студента. Участника выдали две машины марки Жигули и переделали их в такси. В тот раз девушки были за рулем и Ардо ехал с ними за компанию в качестве фотографа. По словам фотографа, было очень весело. Кальювеэ сказал, что зарабатывает на жизнь он-таки фотографирование. И уже сегодня вечером у него уже следующее светское мероприятие, где он поработает фотографом.