Певица Инна Литвин восемь лет назад переехала из Таллинна в Москву! Теперь она там настоящая звезда шоу-бизнеса

На самом деле у меня много знакомых в этой сфере и я со многими сотрудничаю. Но я ни с кем не заключала контракт. На данный момент у меня нет продюсера, а тем более целой команды, которая бы работала на меня и занималась бы раскруткой в полном объеме. Я как раз нахожусь в поисках такой команды. А найти единомышленников не так легко, это вопрос времени. Но я стремлюсь только вперед, у меня много планов. Например, сейчас идёт плодотворная работа над моим дебютным альбомом.

- Далеко не все российские музыкальные каналы взяли в ротацию ваш клип «Абонент недоступен». В чем секрет успеха, например, на МУЗ-ТВ?

Мы отправляли клип ещё и на RU-ТV, но выстрелил он именно на Муз-ТВ. Честно, я не знаю, в чём секрет. Для меня это до сих пор большая загадка. И очень приятный подарок судьбы. Первый раз я приятно удивилась, когда узнала, что мой клип на песню «Абонент недоступен» занял третье место в чарте на Муз-ТВ. Я помню, как не могла поверить своим глазам и несколько раз закрывала и открывала ссылку с результатами чарта. Это была очень неожиданная и очень приятная новость.

- А второй раз приятным удивлением было узнать, что мой клип находится на сайте Муз-ТВ среди лучших клипов и набрал около 12 000 просмотров.

Многие говорят, что на такие каналы просто так не пробиться. Меня даже спрашивали, сколько я заплатила за такой успех. Но уверяю вас, я никому не платила, даже песню мне подарил Алексей, за что ему большое спасибо! А успех на Муз-ТВ пришёл, наверное, за большие старания и огромное желание быть услышанной. За что тоже выражаю большую благодарность каналу Муз-ТВ и моим слушателям, зрителям, которые голосовали за меня.

Почему решили на «Славянском базаре-2015» исполнить песню на эстонском языке и именно Биргит?

На «Славянском Базаре» обязательно нужно исполнять песню на языке той страны, которую представляешь. Так как я представляла Эстонию, нужно было спеть песню на эстонском языке. Честно, было очень не легко найти подходящую песню. Важно было найти сильную конкурсную песню, в которой можно было показать голос. И конечно она должна была мне нравится. Искала такую песню долго. И мой выбор остановился именно на песни Биргит. Она исполняла эту песню на конкурсе «Евровидение». Песня действительно очень удачная, красивая, сильная и подходит моему голосу. Именно поэтому я её и взяла.

- С кем удалось подружиться в российском шоу-бизнесе?