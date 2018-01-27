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  • Певица Инна Литвин восемь лет назад переехала из Таллинна в Москву! Теперь она там настоящая звезда шоу-бизнеса

Певица Инна Литвин восемь лет назад переехала из Таллинна в Москву! Теперь она там настоящая звезда шоу-бизнеса Читайте эксклюзивное интервью!

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ФОТО: Личный архив Инны Литвин

Инна Литвин - певица из Таллинна, которая живет в Москве уже около восьми лет. Ее песни можно услышать по радио и увидеть по телевидению. В искренней беседе портал Limon.ee узнал у Инны о ее достижениях и о том, с чего всё начиналось. В одном из своих интервью по радио Инна Литвин говорила, что в Эстонии бывает 2-3 раза в год.

- Вы выступаете на довольно серьезных концертах в России, в том числе и на мероприятии в честь Дня Вневедомственной охраны. Считаете ли вы уместным появление на таких мероприятиях с легкой песней «Абонент недоступен»?

А почему бы и нет? Это моя песня, моё детище. Я люблю эту песню и благодарна за неё автору Алексею Шошеву. Я часто исполняю «Абонент недоступен». Она звучит на некоторых радиостанциях. А клип на эту песню занял почетное третье место в чарте на канале Муз-ТВ. Люди знают эту песню и организаторы концертов просят включать её в мою программу. Зрители очень хорошо реагируют на неё. Часто зал подпевает мне. А если зрителям нравится, то это очень ценно. Ведь настоящий артист всегда делает всё для зрителя. И я готова исполнять её на бис. Я считаю, что артисту очень важно иметь свои песни, это его лицо.

- Ваша новая композиция «Не мое кино» напоминает творчество других российских артистов. У вас есть какой-то кумир или пример для подражания?

В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России. Мы с аранжировщиком не опирались на конкретную песню, не брали никого в пример. Идея для песни «Не мое кино» зародилась у меня около полугода назад. Я четко понимала, о чем хочу спеть следующую песню и представляла, как она должна звучать. Всё это я рассказала моему талантливому аранжировщику Александру Сулакову, и началась плодотворная работа. Так что, примера для подражания не было. Но я слушаю много музыки, в курсе всех новинок. Возможно, в подсознании и отложились некоторые примеры. Думаю, Саша тоже писал, отталкиваясь от определенной, поставленной мной задачи.

ФОТО: Личный архив Инны Литвин

Песня «Не моё кино» не случайна в моей жизни, также как и песня «Абонент недоступен». Это две очень родные мне песни. Они появились не случайно, а в определенный момент жизни. Их история очень близка мне. У каждого из нас в жизни бывают моменты счастья и моменты расставаний. Иногда расставания происходят очень болезненно, а иногда это, в какой-то степени, облегчение и путь к чему-то новому, светлому. Например, песня «Не моё кино» о девушке, которая поняла, что с ней рядом был не тот человек, который ей нужен и она решилась на окончательное расставание или даже разрыв всяческих отношений. Ей настолько всё надоело, что она хочет всё оставить и забыть. Иногда в жизни наступают такие моменты. Осознание этого и такой шаг всегда к лучшему, ведь только тогда есть место для новой, лучшей жизни.

- Инна, вы представляете публике уже далеко не первый качественный хит. Видно, что с вами работают профессионалы. Когда вы планируете с ними поработать над вашей раскруткой?

На самом деле у меня много знакомых в этой сфере и я со многими сотрудничаю. Но я ни с кем не заключала контракт. На данный момент у меня нет продюсера, а тем более целой команды, которая бы работала на меня и занималась бы раскруткой в полном объеме. Я как раз нахожусь в поисках такой команды. А найти единомышленников не так легко, это вопрос времени. Но я стремлюсь только вперед, у меня много планов. Например, сейчас идёт плодотворная работа над моим дебютным альбомом.  

- Далеко не все российские музыкальные каналы взяли в ротацию ваш клип «Абонент недоступен». В чем секрет успеха, например, на МУЗ-ТВ?

Мы отправляли клип ещё и на RU-ТV, но выстрелил он именно на Муз-ТВ. Честно, я не знаю, в чём секрет. Для меня это до сих пор большая загадка. И очень приятный подарок судьбы. Первый раз я приятно удивилась, когда узнала, что мой клип на песню «Абонент недоступен» занял третье место в чарте на Муз-ТВ. Я помню, как не могла поверить своим глазам и несколько раз закрывала и открывала ссылку с результатами чарта. Это была очень неожиданная и очень приятная новость.

- А второй раз приятным удивлением было узнать, что мой клип находится на сайте Муз-ТВ среди лучших клипов и набрал около 12 000 просмотров.

Многие говорят, что на такие каналы просто так не пробиться. Меня даже спрашивали, сколько я заплатила за такой успех. Но уверяю вас, я никому не платила, даже песню мне подарил Алексей, за что ему большое спасибо! А успех на Муз-ТВ пришёл, наверное, за большие старания и огромное желание быть услышанной. За что тоже выражаю большую благодарность каналу Муз-ТВ и моим слушателям, зрителям, которые голосовали за меня.

Почему решили на «Славянском базаре-2015» исполнить песню на эстонском языке и именно Биргит?

На «Славянском Базаре» обязательно нужно исполнять песню на языке той страны, которую представляешь. Так как я представляла Эстонию, нужно было спеть песню на эстонском языке. Честно, было очень не легко найти подходящую песню. Важно было найти сильную конкурсную песню, в которой можно было показать голос. И конечно она должна была мне нравится. Искала такую песню долго. И мой выбор остановился именно на песни Биргит. Она исполняла эту песню на конкурсе «Евровидение». Песня действительно очень удачная, красивая, сильная и подходит моему голосу. Именно поэтому я её и взяла. 

- С кем удалось подружиться в российском шоу-бизнесе?

На самом деле, я часто пересекаюсь с нашими артистами. Мы либо работаем на одной площадке, либо это происходит на мероприятиях или на съемках. Например, меня пригласили сняться в «Новогоднем Голубом Огоньке 2017» на телеканале «Россия-1» в качестве специального гостя и посадили за столик вместе с Олегом Газмановым, Денисом Клявером и телеведущим Сергеем Брилёвым. Съемки проходили очень весело. Конечно, мы познакомились, общались, много шутили. Олег Газманов очень позитивный, простой, доброжелательный. С Денисом тоже общались, я рассказала ему, как ходила на концерт «Чай вдвоём» в Таллинне и после концерта была у них за кулисами. У меня до сих пор сохранилась фотография, а теперь спустя время встретились в Москве, да и еще сидели за одним столом на съемках такой популярной передачи, которую смотрит вся страна.

Инна Литвин на Голубом огоньке

ФОТО: Личный архив Инны Литвин

А с Олегом Газмановым недавно встретились снова - работали в одном концерте. Он выступал сразу после меня. И, конечно, мы немного пообщались после выступления.

Кто читал и слушал мои прошлые интервью и видел фото, знают, что я давно в очень хороших отношениях с Бедросом Киркоровым. Я одна из солисток его коллектива «Золотые Голоса». У меня особо теплые чувства к этой человеку, артисту. Благодарна судьбе за встречу с ним! Мы с Бедросом часто созваниваемся, я советуюсь с ним, даю послушать мои песни. Мне очень важно знать его мнение. 

ФОТО: Личный архив Инны Литвин

Кстати, несколько раз пересекалась с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, и мне удавалось с ним пообщаться. Всегда поражает его добродушие, человечность, простота, особое тепло и сила, которая исходит от него. Интересно, но люди того времени очень отличаются от сегодняшних. Наверное это советское воспитание, особое отношение к жизни, к людям и конечно же мудрость. 

С Филиппом тоже знакомы, была на его шикарных шоу, считаю что он один из лучших артистов на нашей эстраде. Мне нравится как он работает на сцене и то на сколько он любит свою профессию, живет работой, многим начинающим артистам стоит поучиться у него. Была приглашена на юбилейное шоу Филиппа Киркорова «Я», а после шоу на шикарное торжество в честь 50-и летнего юбилея короля шоу-бизнеса, где присутствовали только близкие ему люди и весь шоу-бизнес. Там было все по-королевски. Самые лучшие воспоминания на весь год! 

ФОТО: Личный архив Инны Литвин

Знакомы с Александром Серовым. Он тоже очень простой, общительный человек. Я выступала в его концерте в Москве. Была специальным гостем его концерта. Помню, как стояла за кулисами, пока пел Александр, слушала его и ждала свой выход на сцену. Когда он зашел за кулисы, передал мне свой микрофон и сказал: "Теперь твоя очередь, красавица! Пой!". И я вышла на сцену. После концерта мы с ним долго беседовали. Его гримёрная находилась не далеко от сцены и он слышал, как я пела. Ему очень понравилось, сказал мне много приятных слов. А услышать похвалу от самого Александра Серова, дорогого стоит! Ведь у него потрясающий голос и он разбирается в вокалистах.  

ФОТО: Личный архив Инны Литвин

С Анжеликой Агурбаш очень теплые отношения. Каждый раз, как видимся на мероприятиях - общаемся. Она очень светлый, улыбчивый человек, к тому же очень красивая и эффектная. 

ФОТО: Личный архив Инны Литвин

С Интарсом Бусулисом тоже знакомы. Я называю его соседом, ведь он из Латвии.

На фестивале «Славянский Базар» познакомились с известным шведским певцом Bosson, его все помнят по песне «One in a million». 

ФОТО: Личный архив Инны Литвин

Он подошел ко мне, после моего выступления, сказал много приятных слов. После этого мы с ним общались каждый раз как пересекались на площадке фестиваля. А теперь поддерживаем связь через Facebook, поздравляем друг друга с праздниками, с днем рождения. 

ФОТО: Личный архив Инны Литвин

ФОТО: Личный архив Инны Литвин

ФОТО: Личный архив Инны Литвин

ФОТО: Личный архив Инны Литвин

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