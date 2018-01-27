Вот как реальная жизнь в Северной Корее отличается от репортажей в СМИ

Французская газета Liberation смогла взять интервью у одного из гуманитарных специалистов ООН, который работает в Северной Корее. Он не так давно вернулся из командировки и смог поведать кое-какие факты.

Честно сказать, статья не откроет Америки, но слова Кевина (имя изменено) заслуживают доверия. Да и из первых уст услышать всегда интереснее.

Иностранные журналисты путешествуют по стране исключительно в сопровождении гида, поэтому картина, которую они видят, мало чем отличается от увиденного простым туристом. Журналистам даже хуже, ведь власть относится к ним с подозрением.

Гиды, естественно, показывают самые красивые и богатые места и в основном только в столице. Фотографировать разрешают лишь то, что власти хотят показать. Доступ к полной информации настолько ограничен, что детали приходится додумывать самому.

Но работникам ООН не нужны красивые виды, они приезжают в КНДР помогать, а потому большую часть времени они проводят в больницах, школах и так далее. Да, власти пытаются многие недостатки скрыть, но, с другой стороны, если их показать, можно получить деньги от ООН для того, чтобы всё исправить.

Самое забавное, что местные жители и сами не знают, что происходит в стране. Внутренний туризм строго ограничен, Интернет отсутствует, а по ТВ и в газетах исключительно пропаганда. Например, люди в столице даже не представляют, как живет население провинций.

В КНДР есть свой собственный аналог Интернета — Интранет. Почему аналог? Потому что он вмещает в себя 28 сайтов, на которых освещается спорт, еда, новости и всё такое прочее. Есть даже своя локальная Википедия. Доступ же ко Всемирной паутине имеют лишь высшие чины Кореи.

В столице сотрудники ООН могут передвигаться свободно везде, кроме «Запретного города». Там, по слухам, живут высшие чины партии и правительство. А дипломаты проживают в отдельном специальном квартале. Там есть маленький универмаг и несколько баров.

Также запрещено приближаться к военным зонам или объектам, административным объектам, школам и даже частному жилью. Кроме того, тебя могут не пустить в любой магазин без объяснения причин.

Иностранные специалисты постоянно сотрудничают с кем-нибудь из местных. В конце дня эти люди обязаны отчитываться в МИДе КНДР о том, что сделали, а также о деятельности иностранцев. Кроме того, запрещено обсуждать с иностранцами личную жизнь, политику и даже просто приглашать их домой. Так что обычно разговор крутится вокруг еды, погоды и спорта.

По слухам, после каждых трех лет работы с иностранцами, корейцев отправляют на какие-то курсы перевоспитания. Правда ли это, и если правда, то, как это выглядит, совершенно неизвестно.

Во многих местах в КНДР отсутствует электричество и водопровод, особенно зимой. В провинциях используют сельскохозяйственную технику, которая устарела еще лет двадцать назад. Зато телевидение постоянно навязывает гражданам мысль о величии нации.

О ядерных испытаниях зарубежные специалисты узнают из Интернета или в посольствах, зато жителей оповещают заранее. Запуски проводят обычно в 15:00 или 20:00, и в это время почти всё население находится у телевизоров. После испытаний обычно несколько дней проходят праздники в Пхеньяне — с фейерверками, парадами и военными маршами.

А еще иностранных специалистов приглашают на различные празднества по поводу торжественных дат, куда простых граждан не зовут. Происходит это обычно в Кымсусанском дворце, где покоятся тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Европейские посольства бойкотируют такие события, но люди рискуют, не откликаясь на приглашения. Обычно, по словам Кевина, им дают четко понять, можно ли проигнорировать предложение.

К сожалению, это всё равно не дает полного представления о том, что же такое КНДР. Но даже по этим кусочкам информации становится ясно, что это, пожалуй, самое авторитарное государство в мире. А еще понятно, что во главе страны стоит не то что некомпетентный, но и психически нездоровый лидер.