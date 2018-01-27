Фото совершенно голой беременной Ольги Рапунцель взорвало Сеть

Фотосессия, в которой девушка приняла участие абсолютно бесплатно, стала сенсацией. Шокирующие снимки были сделаны для журнала «Дом-2». На них Ольга Рапунцель изображена без одежды. Многие наконец-то увидели ее беременный живот. Но не всем понравились обнаженные фото девушки. Люди заявили, что не понимают, зачем беременные снимаются в таких фотосессиях, пишет 7d.org.ua.