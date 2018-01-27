суббота, 27 января 2018 г.
EST
ENG
Помнят ли эстонцы слова гимна республики?

Видео

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Борис Гребенщиков: дела в России обстоят хуже, чем при «советских идиотах»

Борис Гребенщиков: дела в России обстоят хуже, чем при «советских идиотах»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Борис Гребенщиков.

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

По мнению знаменитого музыканта, Россия сегодня «достигла дна и стремительно движется дальше».

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, обычно очень сдержанно комментирующий проблемы общественной жизни, неожиданно оказался в центре внимания журналистов и блогеров с резким высказыванием. По мнению культового музыканта, дела в России сегодня обстоят даже хуже, чем при «советских идиотах», и страна «достигла дна и стремительно движется дальше», пишет Ridus.ru.

Заявление прозвучало во время встречи Гребенщикова с посетителями петербургского музея современного искусства «Эрарта», куда он привез свои картины маслом на холсте и рисунки. Деньги от их продажи музыкант планирует направить на создание нового музыкального альбома. В какой-то момент ему начали задавать вопросы о выборе профессии, службе в армии и состоянии дел в России.

«В то время, когда я учился, всем было известно, что люди получают образование и профессию, чтобы не ходить в армию. Чтобы не ходить в армию, все средства хороши, так считалось тогда, нет разницы какая профессия. Если бы меня учили музыке, я бы музыкой точно не стал бы заниматься. [слушает вопрос] Вы знаете, я не в курсе современных законов совсем. Я могу позволить себе пока временно жить по-другому. Вряд ли меня кто-то захочет в армию взять», — рассказал слушателям БГ.

После этого Гребенщикову задали вопрос: «Вы считаете, что мы возвращаемся обратно, как в Советский Союз?»

«Что значит возвращаемся, мы вернулись значительно глубже и хуже, такой дурости, как сейчас, не было даже при самых идиотах советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше», — заявил он.

На традиционный вопрос о смысле своих песен и почему люди их не понимают музыкант в очередной раз отвечать прямо отказался.

«Потому что думать не умеют. Зачем людям думать? Это занятие очень опасное. Большинство людей предпочитают не думать, и критиковать за это их я никак не решусь. Те, кто умеют думать, могут получить отдельное удовольствие», — заключил он.

В Рунете высказывания артиста принялись горячо обсуждать, причем оппозиционно настроенные граждане «припомнили» музыканту его встречи с представителями российских и украинских властей:

— Борис всегда был и остается человеком.

— А сам с Бастрыкиным тусит (речь идет о встрече Бориса Гребенщикова с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в 2016 году для обсуждения благотворительной акции в пользу детей. — Прим. «Ридуса»).

— Это он слабо выразился, но зато правильно оценил свои тусовки с власть предержащими.

— Это точно сказано. Странно и печально, что много людей верят в этот нынешний бред и демагогию.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Борис Гребенщиков спел матерную песню про желание напиться.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ