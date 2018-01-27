Борис Гребенщиков: дела в России обстоят хуже, чем при «советских идиотах»

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, обычно очень сдержанно комментирующий проблемы общественной жизни, неожиданно оказался в центре внимания журналистов и блогеров с резким высказыванием. По мнению культового музыканта, дела в России сегодня обстоят даже хуже, чем при «советских идиотах», и страна «достигла дна и стремительно движется дальше», пишет Ridus.ru.

Заявление прозвучало во время встречи Гребенщикова с посетителями петербургского музея современного искусства «Эрарта», куда он привез свои картины маслом на холсте и рисунки. Деньги от их продажи музыкант планирует направить на создание нового музыкального альбома. В какой-то момент ему начали задавать вопросы о выборе профессии, службе в армии и состоянии дел в России.

«В то время, когда я учился, всем было известно, что люди получают образование и профессию, чтобы не ходить в армию. Чтобы не ходить в армию, все средства хороши, так считалось тогда, нет разницы какая профессия. Если бы меня учили музыке, я бы музыкой точно не стал бы заниматься. [слушает вопрос] Вы знаете, я не в курсе современных законов совсем. Я могу позволить себе пока временно жить по-другому. Вряд ли меня кто-то захочет в армию взять», — рассказал слушателям БГ.

После этого Гребенщикову задали вопрос: «Вы считаете, что мы возвращаемся обратно, как в Советский Союз?»

«Что значит возвращаемся, мы вернулись значительно глубже и хуже, такой дурости, как сейчас, не было даже при самых идиотах советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше», — заявил он.

На традиционный вопрос о смысле своих песен и почему люди их не понимают музыкант в очередной раз отвечать прямо отказался.

«Потому что думать не умеют. Зачем людям думать? Это занятие очень опасное. Большинство людей предпочитают не думать, и критиковать за это их я никак не решусь. Те, кто умеют думать, могут получить отдельное удовольствие», — заключил он.

В Рунете высказывания артиста принялись горячо обсуждать, причем оппозиционно настроенные граждане «припомнили» музыканту его встречи с представителями российских и украинских властей:

— Борис всегда был и остается человеком.

— А сам с Бастрыкиным тусит (речь идет о встрече Бориса Гребенщикова с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в 2016 году для обсуждения благотворительной акции в пользу детей. — Прим. «Ридуса»).

— Это он слабо выразился, но зато правильно оценил свои тусовки с власть предержащими.

— Это точно сказано. Странно и печально, что много людей верят в этот нынешний бред и демагогию.