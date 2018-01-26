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В Сеть попало последнее фото Людмилы Сенчиной

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Людмила Сенчина

ФОТО: Кадр из видео

Композитор Александр Морозов показал последнюю совместную фотографию со своей давней подругой Людмилой Сенчиной. Снимок сделан летом 2017 года.

"Мы нашли эту фотографию, где увиделись с Люсей в последний раз.... Конечно, никто из нас 30 июля 2017 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга даже подумать не мог, что мы видимся в последний раз", – пояснила жена композитора Марина Парусникова.

ФОТО: скриншот kp.ru

На снимке Людмила Петровна выглядит прекрасно. По этой красивой, смеющейся женщине невозможно понять, какие страдания причиняла ей болезнь. "Была чудесная погода, и весь Питер отмечал День военно-морского флота, а на Дворцовой шел большой праздничный концерт, где у Людмилы Сенчиной был "сольник", – отметила Парусникова.

Супруги специально пришли в тот день на Дворцовую площадь, чтобы повидаться с артисткой. "Она была рада и представила Сашу прямо на площади с радостью и восхищением... Ведь "Камушки", которые он написал ей в 1972 году, были одной из ее "фирменных" песен, а в 1978 эта песня стала "Песней года"", – цитирует жену Морозова сайт газеты "Комсомольская правда". "Теперь мы запомним ее такой – веселой, трогательной, нежной... А ее голос теперь будет звучать с небес... Любим, скорбим, молимся", – заключила Парусникова.Напомним, что Людмила Сенчина умерла 25 января в одной из клиник Санкт-Петербурга. Прославленной артистке было 67 лет. Причиной смерти стал рак. Певица мужественно боролась с болезнью и до последнего продолжала выступать. 

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