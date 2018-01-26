Не всегда была Ревизорро: Елена Летучая показала, как выглядела в юности

Зрители привыкли видеть телеведущую Елену Летучую безукоризненной платиновой блондинкой в облегающих остромодных нарядах с укладкой и макияжем, пишет Фабиоса. Но она была такой не всегда. В своем микроблоге в популярной соцсети Елена выложила весьма непривычный снимок…
Приурочен он был к дню рождения Летучей и подписан: "Мамочка и Папочка поздравляю Вас! Я надеюсь Вы мной гордитесь! Я люблю Вас безмерно! И огромное спасибо Всем, кто поздравил нас сегодня!".
А с фотографии смотрел мальчик лет 11-12 в твидовом пиджаке и кепке, точь-в-точь напоминающий героя какого-нибудь старого детского фильма совместного производства Чехословакии и ГДР. Задорный голубоглазый мальчишка…
Просто удивительно, что через 20 лет этот сорванец станет строгой и безжалостной к нарушителям ГОСТа и техники безопасности красавицей. Подписчики были буквально ошарашены: