пятница, 26 января 2018 г.
EST
ENG
Я просыпаюсь в одно утро, а у аккаунта плюс пять тысяч новых подписчиков

Армине

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Не всегда была Ревизорро: Елена Летучая показала, как выглядела в юности

Не всегда была Ревизорро: Елена Летучая показала, как выглядела в юности

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лена Летучая

ФОТО: Kirill Kallinikov/Sputnik/Scanpix

Зрители привыкли видеть телеведущую Елену Летучую безукоризненной платиновой блондинкой в облегающих остромодных нарядах с укладкой и макияжем, пишет Фабиоса. Но она была такой не всегда. В своем микроблоге в популярной соцсети Елена выложила весьма непривычный снимок… 

Приурочен он был к дню рождения Летучей и подписан: "Мамочка и Папочка поздравляю Вас! Я надеюсь Вы мной гордитесь! Я люблю Вас безмерно! И огромное спасибо Всем, кто поздравил нас сегодня!".

А с фотографии смотрел мальчик лет 11-12 в твидовом пиджаке и кепке, точь-в-точь напоминающий героя какого-нибудь старого детского фильма совместного производства Чехословакии и ГДР. Задорный голубоглазый мальчишка…

Просто удивительно, что через 20 лет этот сорванец станет строгой и безжалостной к нарушителям ГОСТа и техники безопасности красавицей. Подписчики были буквально ошарашены:

Актуально

Читать также

НАВЕРХ