Проститутки рассказали о новой эре в их профессии

Всего была опрошена 641 проститутка из разных стран Европы, участницы опроса используют Интернет для поиска клиентов. Более 80 процентов из них сказали, что удовлетворены своей работой и условиями труда, а большую часть рабочего времени считают проведенной с пользой.

За счет Интернета значительно снизился уровень насилия по отношению к секс-работникам.

В онлайн-реальности клиенты допускают много злоупотреблений, но только пять процентов опрошенных проституток испытали физическое насилие.

Благодаря Интернету жрицы любви могут общаться друг с другом, оказывать психологическую помощь, отговорить от употребления алкоголя и наркотиков.

Другой плюс от всемирной сети в том, что проститутки смогли сформировать базу данных клиентов и лучше узнать их еще до визита. Так, получив письмо по электронной почте, путана может узнать имя клиента и проверить его на отсутствие отрицательных отзывов.

После прихода Интернета в секс-индустрию более трети проституток заявили, что перестали испытывать какой-либо стресс на работе.

10 процентов отметили, что весьма прилично зарабатывают, более 50 тысяч фунтов стерлингов в год (около 57 тыс. евро).