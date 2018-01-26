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  • Большая галерея: в Эстонии вручают музыкальные премии за 2017 год! Смотрите на них - лучших артистов страны!

Большая галерея: в Эстонии вручают музыкальные премии за 2017 год! Смотрите на них - лучших артистов страны! Керсти Кальюлайд тоже сияет!

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Сегодня, 25 января, в Saku Suurhall проходит вручение музыкальных премий за прошлый год - Eesti Muusikaauhinnad 2018. В зале собрались самые яркие и знаменитые. Первую награду за вклад в эстонскую музыку вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Обладателем этой награды стала группы 2 QUICK START.

ПевецСегодня меломанов порадуются следующие артисты: 2 QUICK START, TRAD.ATTACK!, LIIS LEMSALU, MILJARDID,  NOËP, NEXUS, OTT LEPLAND, TANEL PADAR, GENKA, AROP, REKET, BEEBILÕUST, 5MIINUST, JÜRI POOTSMANN, LEXSOUL DANCEMACHINE, LEPATRIINU, PÚR MÚDD, CAATER, JAAGUP KREEM & TAAVI LANGI, RAINER ILD, PEDIGREE.

Победители в различных номинациях:

Вклад в эстонскую музыку – 2 Quick Start

Дебютный альбом года – Miljardid «Kunagi läänes»

Джаз-альбом года – Reigo Ahven Trio «Remember» 

Певица года – Liis Lemsalu «+1» 

Рок-альбом года – Miljardid «Kunagi läänes»

Инди-альбо года – Erki Pärnoja «Efterglow»

Поп-альбом года – Liis Lemsalu «+1» 

Метал-альбом года  – Pedigree «Standard Sundown»

Электро-альбом года – Dave Storm «Music Is Everywhere»

Певец года - Erki Pärnoja «Efterglow»

Смотрите галерею тех, кто пришел на это шоу! 

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