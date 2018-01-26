Большая галерея: в Эстонии вручают музыкальные премии за 2017 год! Смотрите на них - лучших артистов страны!

Сегодня, 25 января, в Saku Suurhall проходит вручение музыкальных премий за прошлый год - Eesti Muusikaauhinnad 2018. В зале собрались самые яркие и знаменитые. Первую награду за вклад в эстонскую музыку вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Обладателем этой награды стала группы 2 QUICK START.
ПевецСегодня меломанов порадуются следующие артисты: 2 QUICK START, TRAD.ATTACK!, LIIS LEMSALU, MILJARDID, NOËP, NEXUS, OTT LEPLAND, TANEL PADAR, GENKA, AROP, REKET, BEEBILÕUST, 5MIINUST, JÜRI POOTSMANN, LEXSOUL DANCEMACHINE, LEPATRIINU, PÚR MÚDD, CAATER, JAAGUP KREEM & TAAVI LANGI, RAINER ILD, PEDIGREE.
Победители в различных номинациях:
Вклад в эстонскую музыку – 2 Quick Start
Дебютный альбом года – Miljardid «Kunagi läänes»
Джаз-альбом года – Reigo Ahven Trio «Remember»
Певица года – Liis Lemsalu «+1»
Рок-альбом года – Miljardid «Kunagi läänes»
Инди-альбо года – Erki Pärnoja «Efterglow»
Поп-альбом года – Liis Lemsalu «+1»
Метал-альбом года – Pedigree «Standard Sundown»
Электро-альбом года – Dave Storm «Music Is Everywhere»
Певец года - Erki Pärnoja «Efterglow»
Смотрите галерею тех, кто пришел на это шоу!