Выяснились новые пугающие подробности смерти Людмилы Сенчиной

Сегодня в студии ток-шоу «Пусть говорят» собрались родные, коллеги и друзья артистки, чтобы вспомнить о ее жизни.

Людмила Сенчина стала известной после того, как исполнила песню о Золушке на «Голубом огоньке». Поэт Владимир Резник рассказал, что никто не предполагал скорую смерть артистки. По его словам, она должна была принимать участие в его концерте 29 января, а также планировала выступить по его приглашению в марте. Несмотря на то, что близкие знали о ее болезни, они надеялись на лучшее.

«Мы с Володей говорили, но все время верили в чудо. А сегодня узнал, что полторы недели она была без сознания. 29 января мы вспомним о Людочке», - сказал Резник, едва сдерживая слезы.

Ведущий программы Дмитрий Борисов рассказал, что на протяжении некоторого времени Людмила Петровна страдала от рака поджелудочной железы.