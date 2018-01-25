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  • Константин Хабенский и Федор Бондарчук! В Эстонии скоро покажут новый российский триллер «Селфи», выиграйте билеты!

Константин Хабенский и Федор Бондарчук! В Эстонии скоро покажут новый российский триллер «Селфи», выиграйте билеты!

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ФОТО: ACME Film/Промо

Acme Film представляет: со 2 февраля в лучших кинотеатрах Эстонии выходит фильм «Селфи» режиссера Николая Хомерики. В главных ролях: Бондарчук, Хабенский, Михалкова и Хлынина. 

ФОТО: ACME Film/Промо

ФОТО: ACME Film/Промо

ФОТО: ACME Film/Промо

«Селфи» — это история успешного писателя, телеведущего Владимира Богданова, в котором, как в зеркале, отражаются все болевые моменты современности: лицемерие и ханжество, безответственность и консьюмеризм. Но при этом он талантлив, его первая книга была по настоящему художественной. Но дальше его жизнь закрутилась — развод с женой и разрыв с дочерью, череда любовниц вперемешку с пресс-конференциями и встречами с читателями, многомиллионные договоры на банальные книжонки. И в этот момент появляется двойник, который ломает привычную будничность. В один миг Богданов теряет все — работу, славу, популярность... На кону — дочь и его будущее...

Продолжительность фильма - 90 минут. 

ВНИМАНИЕ, РАЗЫГРЫВАЕМ БИЛЕТЫ В КИНО! 

Розыгрыш проходит в Facebook. Играйте в окошке ниже. Удачи в игре!

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