Учитель отреагировал на отзыв «Смерти Сталина» из проката
25 января 2018 г., 17:35
Режиссёр Алексей Учитель прокомментировал тот факт, что отозвано прокатное удостоверение комедии "Смерть Сталина". По его словам, в этом случае Министерство культуры руководствуется исключительно законом.
"Я не смотрел фильм, мне трудно что-то сказать. Единственное, я знаю, что если фильм не нарушает никакие законы, его запретить не могут, а если что-то есть нарушающее закон — это другое дело", — отметил режиссёр.
Ранее Life.ru сообщал, что Минкульт России отозвал прокатное удостоверение у комедии "Смерть Сталина". Причиной назвали наличие в картине запрещённых к распространению материалов.