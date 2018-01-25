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Учитель отреагировал на отзыв «Смерти Сталина» из проката

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Алексей Учитель в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

Режиссёр Алексей Учитель прокомментировал тот факт, что отозвано прокатное удостоверение комедии "Смерть Сталина". По его словам, в этом случае Министерство культуры руководствуется исключительно законом.

"Я не смотрел фильм, мне трудно что-то сказать. Единственное, я знаю,  что если фильм не нарушает никакие законы, его запретить не могут, а если что-то есть нарушающее закон — это другое дело", — отметил режиссёр.

Ранее Life.ru сообщал, что Минкульт России отозвал прокатное удостоверение у комедии "Смерть Сталина". Причиной назвали наличие в картине запрещённых к распространению материалов.

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