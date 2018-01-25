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Стала известна последняя воля умершей от рака Людмилы Сенчиной

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Людмила Сенчина

ФОТО: Кадр из видео

Стала известна последняя воля легендарной певицы Людмилы Сенчиной. Артистка завещала похоронить ее на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. 

Родственники знаменитой исполнительницы решили действовать сообразно ее завещанию. Прощание с Людмилой Сенчиной пройдет на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, похороны состоятся 28 января. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф, где артистка начинала карьеру.

«Предположительно, церемония пройдет в воскресенье. Утром состоится прощание в ТЮЗе, отпевание, скорее всего, пройдет во Владимирском соборе, после чего должны состояться похороны на Смоленском кладбище. Этот вопрос решится в конце дня», – цитирует Шварцкопфа РИА Новости.

По информации телеканала «360», главный директор театра находится в тесном контакте с семьей Людмилы Петровны. Шварцкопф хорошо знал Сенчину и ее родственников. «Как она пела Гаврилина, как она пела Баснера – никто лучше не мог петь эти знаменитые песни! На заре своей молодости она была одной из самых ярких звезд в оперетте. И, если бы она не стала звездой эстрады, безусловно, стала бы звездой оперетты», – отметил он.  

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