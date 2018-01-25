Стала известна последняя воля умершей от рака Людмилы Сенчиной

«Предположительно, церемония пройдет в воскресенье. Утром состоится прощание в ТЮЗе, отпевание, скорее всего, пройдет во Владимирском соборе, после чего должны состояться похороны на Смоленском кладбище. Этот вопрос решится в конце дня», – цитирует Шварцкопфа РИА Новости .

По информации телеканала «360», главный директор театра находится в тесном контакте с семьей Людмилы Петровны. Шварцкопф хорошо знал Сенчину и ее родственников. «Как она пела Гаврилина, как она пела Баснера – никто лучше не мог петь эти знаменитые песни! На заре своей молодости она была одной из самых ярких звезд в оперетте. И, если бы она не стала звездой эстрады, безусловно, стала бы звездой оперетты», – отметил он.