«Мне позвонили и сказали, что моя жена умерла, — а я нашел ее спящей в палате»

Мужчина рассказал журналистам, что ему позвонила медсестра больницы, в которой проходила лечение его жена Сандра. Работница клиники сообщила, что больная женщина умерла около часа назад и Фрэнку необходимо срочно приехать для разговора с врачом, пишет Life.ru.

"По какой-то неизвестной причине я решил заглянуть в палату, где раньше лежала моя жена, и увидел, что она крепко спит в своей постели", - сказал Фрэнк Приддис.

Фрэнк стал выяснять у персонала, что происходит, и оказалось, что медсестра просто перепутала его жену с другой пациенткой. И эта ошибка стоила семье Сандры огромного количества нервов.

"Я сказал им: "Если это шутка, то вы больные". Это был худший час в моей жизни, по дороге в больницу мне казалось, что моя жизнь кончилась"