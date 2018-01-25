«Мне позвонили и сказали, что моя жена умерла, — а я нашел ее спящей в палате»

Жена 63-летнего Фрэнка Приддиса из Девоншира проходила лечение от рака, когда ему позвонили из больницы и сообщили ужасную новость: его любимая женщина умерла. Убитый горем муж примчался в больницу, чтобы поговорить с лечащим врачом супруги, и обнаружил Сандру спокойно спящей в своей палате, сообщает Daily Mail.
Мужчина рассказал журналистам, что ему позвонила медсестра больницы, в которой проходила лечение его жена Сандра. Работница клиники сообщила, что больная женщина умерла около часа назад и Фрэнку необходимо срочно приехать для разговора с врачом, пишет Life.ru.
"По какой-то неизвестной причине я решил заглянуть в палату, где раньше лежала моя жена, и увидел, что она крепко спит в своей постели", - сказал Фрэнк Приддис.
Фрэнк стал выяснять у персонала, что происходит, и оказалось, что медсестра просто перепутала его жену с другой пациенткой. И эта ошибка стоила семье Сандры огромного количества нервов.
"Я сказал им: "Если это шутка, то вы больные". Это был худший час в моей жизни, по дороге в больницу мне казалось, что моя жизнь кончилась"
Эта история имела место в 2016 году, и мужчина молчал о ней, пока аналогичный случай не произошёл в той же больнице на прошлой неделе: жене пациента Гэри Фурзера по ошибке сообщили, что её муж умер. Фрэнк решил рассказать о своих переживаниях из-за небрежности медицинского персонала, чтобы работники больницы всё-таки начали ответственнее относиться к своей работе и подобные истории больше не повторялись.