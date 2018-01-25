Видео дня: подборка неудачных дублей со сьемок порно
25 января 2018 г., 17:56
Американская студия Brazzers выпустила подборку неудачных и смешных моментов со съемок порнофильмов в 2017 году.
На видео порноактеры путаются в диалогах, забывают слова, смеются, ударяются головой, безуспешно пытаются разорвать футболку на груди партнерши, танцуют и дурачатся на камеру, пишет Menscult.ua.
«Представляем компиляцию, сочетающую приколы и забавные моменты, произошедшие на съемочной площадке в прошлом году», — говорится в описании ролика.
Смотрите видео!