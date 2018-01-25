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Какой урок предстоит постигнуть каждому знаку Зодиака в 2018 году

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ФОТО: Leo Lintang/PantherMedia / Leo Lintang

В этом году вы научитесь...

Овен (21 марта — 19 апреля)

В этом году вы научитесь быть более перспективными. Вы определитесь насчет своей карьеры, отношений, самоидентификации и найдете свое место в мире. Однако не забывайте «перезаряжать» свою энергию, отдыхая наедине с самими собой.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В этом году вы научитесь чувствовать себя комфортно с самими собой. В вашей жизни грядут перемены, и вы научитесь принимать новые вызовы и бороться с ними. Вы поймете, что можете делать все, что захотите, если уверенны в своих способностях. 

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В этом году вы научитесь ценить важных для вас людей. Вы будете сосредоточены на укреплении отношений и более тесном сотрудничестве с ними. Вы также поделитесь и попытаетесь вдохновить их своими знаниями. К концу года вы получите плоды от своей деятельности и взаимность, на которую рассчитывали.

Рак (21 июня — 22 июля)

В этом году вы отбросите свою сдержанность и привычку плыть по течению. Вы откроетесь миру и впустите новых людей в свою жизнь. В этом году произойдут некоторые перемены, и восстановленная вера в людей поможет вам хорошо настроиться на них. Вас ждет отличная карма, приготовьтесь ее принять!

Лев (23 июля — 22 августа)

В этом году вы научитесь быть приземленными и скромными относительно успеха, который придет к вам. Вместо того, чтобы красоваться своими достижениями, вы научитесь сосредотачиваться на оттачивании навыков и создадите прочную основу для достижения новых высот. Вы также поймете, что нужно больше слушать и оценивать ситуацию прежде, чем переходить к любому заключению.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В этом году вы научитесь ослаблять контроль и быть более спонтанными. Вы сосредоточены на своих целях и все тщательно распланировали. Но в этом году вы выйдете за пределы проверенных и испытанных тактик и покинете былую зону комфорта. Вы поймете, что все стоящее предполагает риск, и, наконец, будете готовы идти за своей мечтой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этом году вы научитесь ценить жизнь и наслаждаться ею. Потрясения, которые вы пережили в прошлом году, выбили вас из колеи. Но теперь вы можете смело двигаться вперед, не забывая оглядываться по сторонам. Если вы захотите сделать привал – ничего страшного. Отмечайте свои успехи, прежде чем сделать следующий шаг к цели.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В этом году вы узнаете, как помочь самим себе. В трудные времена вы будете героем, советчиком, группой поддержки и наставником для самого себя. В этом году ожидайте переосмысления и прощания с изжившими себя отношениями, которые не приносят в вашу жизнь позитив, благополучие и новые возможности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В этом году вы научитесь находить удовлетворение в мирском. Вы постараетесь усмирить свою беспокойную натуру, неуемную жажду путешествий и безграничную фантазию. Вы узнаете, что самый важные моменты в жизни необязательно происходят в экзотическом отпуске. Иногда прелесть заключается в проведении вечера за чтением хорошей книги, в компании самих себя.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этом году вы научитесь быть терпеливыми и согласитесь с тем, вы в дороге к цели. У вас так много желаний, и вы очень нетерпеливы по отношению к ним. Однако в этом году вы поймете, что все стоящее требует времени. Ваша любовная жизнь также претерпит трансформации, пришло время сделать глубокий вдох и плыть по течению, потому что с любовью спешить не стоит.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этом году вы научитесь общаться и быть искренними в своих чувствах. В прошлом году у вас было много новых связей. Вы научитесь говорить о том, что думаете, и это приведет к насыщенным, вдохновляющим, интимным отношениям. Кроме того, вы всегда будете правдивы относительно того, во что вы верите.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В этом году вы научитесь сосредотачиваться на себе и своем самолюбии. Возможно, относительно вашей романтической жизни вам нужно вынести какое-то решение, но не волнуйтесь, все придет в свое время. А пока вы должны сосредоточиться на себе, своей карьере, страстях и отношениях с важными для вас людьми, пишет Soulpost.

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