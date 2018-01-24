Пенсионерка девять лет жила с трупами родных из-за нехватки денег на похороны

Мумифицированные тела обнаружили полицейские. Они возбудили проверку по факту смерти граждан, сообщает телеканал 360. По информации "Интерфакса", погибшие были братом и сестрой владелицы квартиры. Сейчас 77-летняя бабушка доставлена в психиатрический стационар. Врачи будут наблюдать за состоянием ментального здоровья женщины, пишут Dni.ru.

"Поскольку женщина не имела денежных средств на захоронение родственников, она оставила тела в квартире. Предварительно установлено, что с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат", – заявила представитель областного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

Это не первый подобный случай. Ранее Dni.Ru сообщали, что 15 декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов обнаружили мумию женщины в квартире на севере Москвы. По предварительным данным, смерть наступила порядка двух с половиной лет назад. На момент гибели, погибшей было 47 лет. По словам соседей, женщина проживала в квартире одна. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.