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Пенсионерка девять лет жила с трупами родных из-за нехватки денег на похороны

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Кладбище. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

В Подольске пенсионерка девять лет жила в одной квартире с двумя трупами. У женщины не хватало денег на похороны. 


Мумифицированные тела обнаружили полицейские. Они возбудили проверку по факту смерти граждан, сообщает телеканал 360. По информации "Интерфакса", погибшие были братом и сестрой владелицы квартиры. Сейчас 77-летняя бабушка доставлена в психиатрический стационар. Врачи будут наблюдать за состоянием ментального здоровья женщины, пишут Dni.ru.

"Поскольку женщина не имела денежных средств на захоронение родственников, она оставила тела в квартире. Предварительно установлено, что с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат", – заявила представитель областного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

Это не первый подобный случай. Ранее Dni.Ru сообщали, что 15 декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов обнаружили мумию женщины в квартире на севере Москвы. По предварительным данным, смерть наступила порядка двух с половиной лет назад. На момент гибели, погибшей было 47 лет. По словам соседей, женщина проживала в квартире одна. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

 Также в ноябре на севере столицы полицейские обнаружили тело 86-летней женщины. Пенсионерка скончалась за полгода до того момента, как сотрудники МВД обнаружили ее тело. Также в Москве нашли труп пенсионерки Нины Ивановой 1929 года рождения. Она скончалась за шесть лет до того, как соседи подняли тревогу: они давно не видели женщину. 

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