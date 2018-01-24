Как не заболеть гриппом: предупрежден, значит, вооружен

Четыре правила, которые подскажут, как не заболеть гриппом

Можно написать многотомный трактат о том, как не заболеть гриппом и простудой. Но на практике достаточно выполнять четыре основных правила:

— Так как вирус обычно проникает через слизистую носа, перед выходом из дома создавайте ему «барьер» — смазывайте нос изнутри оксолиновой мазью, борным вазелином или специальным бальзамом.

— Старайтесь избегать мест скопления народа. Но как не заболеть гриппом, если выходить из дома все-таки приходится? Возьмите за правило тщательно и часто мыть руки, особенно после посещения общественных мест. Полоскайте рот — настойкой прополиса, календулы или хлорофиллипта, промывайте нос солевым раствором. Находясь вне дома не прикасайтесь лишний раз к лицу, носу, глазам, губам — на ваших руках могут быть микробы, оставленные зараженными людьми.

— Проветривайте помещение — грипп боится свежего, прохладного и влажного воздуха. Лучше одеться потеплее, но отключить обогреватель и открыть форточку.

— Даже если вы будете соблюдать все эти правила, остается вопрос — как не заболеть гриппом, когда многие из окружающих выходят на работу или ведут общественную жизнь в то время, когда они больны? Постарайтесь долго не разговаривать с человеком, если у него есть признаки болезни. Попросите его надеть маску или отправиться домой. Конечно, в дружелюбной форме. На крайний случай, носите с собой носовой платок, пропитанный аромомаслами — вещества, содержащиеся в масле лаванды, полыни или пихты помогают убивать микробы.

Что съесть, чтобы не заболеть гриппом?

Основная рекомендация по поводу того, как не заболеть гриппом, это специальное питание. Для того, чтобы иммунитет мог противостоять вирусам, организму нужны определенные вещества: Аскорбиновая и лимонная кислоты — ваши помощники в борьбе с простудой и гриппом. Их большое количество содержится в цитрусовых — лимонах, апельсинах, мандаринах.

Как не заболеть гриппом, если у вас аллергия на все цитрусовые?

Замените их яблоками, фруктовыми морсами или напитками из клюквы и шиповника. Селен — содержится в кашах, особенно овсяной, гречневой и рисовой. Другой, богатый селеном продукт, чеснок. Витамин Е, марганец, цинк и медь — этими веществами богаты орехи. Витамин E также содержится в маслах — подсолнечном и кукурузном. Железо — его низкий уровень снижает защиту организма от бактерий, поэтому следует его постоянно восполнять, например, употребляя мясо — свиное, говяжье, а также печень.

Но как не заболеть гриппом, если вы вегетарианец?