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Парень хотел сделать крутое селфи, но снял, как его сбивает поезд

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Друзья кричали молодому человеку о приближающемся поезде, но он был слишком уверен, что тот его не заденет, пишет Лайф.

Случай произошел на железной дороге в индийском городе Хайдарабаде. На видео рядом с путями стоит молодой человек, который смотрит в камеру телефона и записывает селфи-видео с приближающимся поездом. Друзья кричали ему, чтобы он отошёл, но смельчак решил, что находится на безопасном расстоянии.

Поезд сигналил молодому человеку и, конечно же, не успел затормозить. Экстремала срочно доставили в больницу и оказали экстренную помощь. На удивление, он не просто остался жив, но врачи оценивают его состояние как стабильное.

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