Парень хотел сделать крутое селфи, но снял, как его сбивает поезд
24 января 2018 г., 17:00
Друзья кричали молодому человеку о приближающемся поезде, но он был слишком уверен, что тот его не заденет, пишет Лайф.
Случай произошел на железной дороге в индийском городе Хайдарабаде. На видео рядом с путями стоит молодой человек, который смотрит в камеру телефона и записывает селфи-видео с приближающимся поездом. Друзья кричали ему, чтобы он отошёл, но смельчак решил, что находится на безопасном расстоянии.
Поезд сигналил молодому человеку и, конечно же, не успел затормозить. Экстремала срочно доставили в больницу и оказали экстренную помощь. На удивление, он не просто остался жив, но врачи оценивают его состояние как стабильное.