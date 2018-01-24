Парень хотел сделать крутое селфи, но снял, как его сбивает поезд

Случай произошел на железной дороге в индийском городе Хайдарабаде. На видео рядом с путями стоит молодой человек, который смотрит в камеру телефона и записывает селфи-видео с приближающимся поездом. Друзья кричали ему, чтобы он отошёл, но смельчак решил, что находится на безопасном расстоянии.