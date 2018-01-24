СМИ: Элтон Джон намерен объявить об уходе со сцены

Элтон Джон, который уже более полувека радует мир своими выступлениями, может прекратить концертную деятельность. Об этом сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что 70-летний артист "неминуемо" сделает соответствующее заявление. Однако точная дата, когда это произойдёт, не сообщается. Как предполагается, причиной такого решения могли стать проблемы со здоровьем.

— В прошлом году он находился две ночи в реанимации и 12 дней в обычной палате, сражаясь с бактериальной инфекцией, которую мог получить во время поездки по Южной Америке, — отмечается в сообщении.