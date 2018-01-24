СМИ: Элтон Джон намерен объявить об уходе со сцены

Ранее выступление артиста было запланировано на 60-й церемонии вручения премии "Грэмми". Как предполагалось, он споёт дуэтом с Майли Сайрус.
Элтон Джон, который уже более полувека радует мир своими выступлениями, может прекратить концертную деятельность. Об этом сообщает Daily Mirror.
Отмечается, что 70-летний артист "неминуемо" сделает соответствующее заявление. Однако точная дата, когда это произойдёт, не сообщается. Как предполагается, причиной такого решения могли стать проблемы со здоровьем.
— В прошлом году он находился две ночи в реанимации и 12 дней в обычной палате, сражаясь с бактериальной инфекцией, которую мог получить во время поездки по Южной Америке, — отмечается в сообщении.
В июле 2013 года его концерт в лондонском Гайд-парке отменили. Тогда звезде проводили экстренную операцию по удалению аппендицита. Элтон Джон говорил, что мог умереть, если болезнь не выявили бы вовремя.