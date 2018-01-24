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  • Видео: неузнаваемая Елена Малышева шокировала пользователей Сети

Видео: неузнаваемая Елена Малышева шокировала пользователей Сети

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ФОТО: Скриншот с Instagram

С недавних пор Елена Малышева стала рекламировать собственную диету в Instagram. Однако пользователи Сети весьма жестко отреагировали на это.

После новогодних праздников Елена Малышева объявила о том, что решила худеть. Теперь регулярно на официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая делится с многочисленными подписчиками своими достижениями и провалами. К примеру, накануне Малышева сообщила, что прибавила 200 граммов, пишет Дни.ру.

"У меня сегодня плюс 200. Хорошо, что я знаю, что это норма. Я знаю, что вес обязательно снизится. Но все равно грустно. Сегодня у меня разгрузочный день. Один стакан сухой гречки отварить и разделить на любое количество порций. Не меньше восьми. Есть через равные промежутки времени весь день. Плюс два литра жидкости", – сообщила Малышева. Отметим, что уже на следующий день она скинула 500 граммов.

В достижении идеального веса Елена пользуется собственной диетой, которую активно рекламирует. Однако пользователям Сети это не нравится. "Даешь Малышевой минимальную зарплату! Никаких проблем не останется у этой пропагандистки всего американского", "Самая лучшая диета – прожиточный минимум!", "Конченая дура с передним интересом. Пусть выпрямит спину и покакает, а заодно попукает влагалищем, как сама с экрана вещала (здесь и далее стилистика авторов сохранена. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Кто-то и вовсе заявил, что Малышеву для похудения нужно отправить в тюрьму. "За ее деструктивную и антинародную, в пользу глобализаторов и прочих ТНК деятельность эту фифочку давно пора на нары кидать, а там на тюремной баланде с рабочим расписанием насыщенного трудового дня живо жирок свой сбросит..." – написал комментатор.

Другой интернет-пользователь поставил под сомнение пользу гречневой монодиеты. "У меня мама так чуть не умерла. Это не оборот речи, а буквальное описание произошедшего. После такой диеты у матери что-то случилось в кишечнике. И пришлось из-за этого удалять часть кишечника. Про гречишную диету она насмотрелась у Малахова, который также рекламировал уринотерапию, а по-русски – питие мочи в лечебных целях. Были и такие передачи на российском ТВ. В те самые благословенные 90-е", – поведал рассказчик.

Многие комментарии сводились к тому, что Малышева сильно изменилась и стала неузнаваема. И дело вовсе не в лишнем весе ведущей. По мнению пользователей Сети, Малышева что-то сделала со своей внешностью. Комментаторы выразили уверенность, что Елена переборщила с уколами красоты.

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