Владимир Высоцкий занял второе место в списке русских кумиров ХХ века

Опрос был приурочен к 80-летию артиста. Высоцкий в народном рейтинге набрал 28%, уступив только Гагарину, получившему 44%. Жуков получил в опросе 27% голосов.

20 лет назад, в 1999 году, популярный артист и исполнитель своих песен также занял вторую строчку подобного рейтинга, набрав тогда 31% голосов.