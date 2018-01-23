Владимир Высоцкий занял второе место в списке русских кумиров ХХ века

Главными кумирами ХХ века российские граждане, согласно исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают космонавта Юрия Гагарина, барда и актера Владимира Высоцкого и маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Опрос был приурочен к 80-летию артиста. Высоцкий в народном рейтинге набрал 28%, уступив только Гагарину, получившему 44%. Жуков получил в опросе 27% голосов.
20 лет назад, в 1999 году, популярный артист и исполнитель своих песен также занял вторую строчку подобного рейтинга, набрав тогда 31% голосов.
В нынешнем опросе кумирами XX века 22% россиян считают Иосифа Сталина, 14% и 13% респондентов — писателей Александра Солженицына и Льва Толстого соответственно. Также 13% опрошенных отдали свои голоса балерине Майе Плисецкой, по 2% российских граждан склонны видеть кумиров в художнике Илье Репине и генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве, сообщает ФАН.