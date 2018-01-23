В мае в Эстонии выступит участница украинского шоу «Голос» певица DaKooka

ФОТО: Фото организаторов

ФОТО: Фото организаторов

DaKooka (Катерина Еременко) — вокалистка, автор и исполнитель песен, пианистка, диджей и участница шоу "Голос" (Украина), стремительно набирающая популярность в интернете и реальности.

Пожалуй самым ярким музыкальным событием четырёхлетней давности можно по праву считать выход сингла "Выходи из воды сухим". Песня влюбила в себя огромое количество молодых сердец, а клип на песню посмотрело почти полмиллиона пользователей ютюба.

В марте 2015 вышел первый альбом певицы под названием «Radha» — смесь инди-рока, трип-хопа и регги, который быстро приобрел популярность среди меломанов.

В 2017 году DaKooka участвовала в телепроекте шоу "Голос" (Украина).

Любовь к музыке и фортепиано родилась у девушки в детстве. Тогда по собственному желанию исполнительница начала посещать музыкальную школу. На творчество daKooka больше других направлений повлиял рок, который, больше любимого родными джаза, подходил её темпераменту.

Сегодня daKooka поёт на трёх языках, правда, признается, что песни на английском и польском даются ей гораздо сложнее, нежели на русском. «Музыка для меня всегда была просто музыкой. Для её создания мне необходимо просто сесть за синтезатор и писать, и, конечно, немного свободного времени» — говорит певица.

Псевдоним daKooka появился от сопоставления «Kooka» (так певицу называют друзья) и «da» (требование изменить ник при регистрации почтового ящика). Исполнительницу часто сравнивают с известными Regina Spector, Roisin Murphy, La Roux, Kosheen, Florence and the Machine, но она относится к этому спокойно.

За плечами у молодой исполнительницы множество выступлений в Украине, Польше, Чехии, Германии, Латвии, Литве, участие в фестивалях Kazantip, Global gathering, а также сотрудничество с dj FullCasual.

DaKooka - Выходи из воды сухим

https://www.youtube.com/watch?v=4Pbw_dmkK0Q

DaKooka - Умри, если меня не любишь

https://www.youtube.com/watch?v=GlsttcZb0uE

DaKooka - Море

https://www.youtube.com/watch?v=i1WLWuiQ6p4

DaKooka - Coffee

https://www.youtube.com/watch?v=b4Sv3k54fH8

DaKooka - Верь в мои сказки

https://www.youtube.com/watch?v=-osmGsb8pCM

DaKooka в "ВКонтакте"

DaKooka в Facebook

4 мая в клубе PATT состоится концерт для жителей Таллина. При этом организаторы просят обратить внимание, что мероприятие пройдёт без возрастных ограничений. Гости любого возраста смогут посетить концерт уже с 19:00. Именно в это время откроются двери клуба "PATT", расположенного по адресу Kai 5.

Начало концерта в 21:00. Цена билета 10 евро.

Подробнее на странице мероприятия.

5 мая в арт-клубе "Ro-Ro" состоится концерт для жителей Нарвы.

Артистов угощает ресторан Noy Grill & Lounge.

И теперь самая хорошая новость от организаторов.

Они разыграют VIP-стол с угощениями на 5 человек + 5 VIP-билетов для веселой компании среди всех, кто выполнит следующие условия:

- Прикрепится к мероприятию через Facebook (нажмет «Я иду»);

- Пригласит минимум 20 друзей присоединиться к мероприятию;

- Опубликует у себя на странице ссылку на мероприятие;

- Напишет в комментариях мероприятия «Я участвую в розыгрыше! До встречи на концерте»;