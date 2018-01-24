среда, 24 января 2018 г.
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Швейцарцы выпустили порнографические часы: смотрите, как они работают!

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ФОТО: Dmitry Fisher/PantherMedia / Dmitry Fisher

Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin представила на SIHH-2018 модель с минутным репетиром и жакемарами Classic Voyeur. Аксессуар оказался в распоряжении корреспондента Lenta.

Часы оснащены механизмом калибра UN-73, который заключен в 42-миллиметровый корпус из розового золота либо платины (есть платиновая версия с 60 багетными бриллиантами по безелю). Репетиры отбивают часы, четверти и минуты (низкий звук для часов, высокий — для минут).

Механизм боя активируется как при наступлении каждого часа, так и при нажатии кнопки «по запросу». Жакемары (движущиеся механические фигурки) на циферблате Classic Voyeur выполнены в форме двух пар — совокупляющейся и наблюдающей за совокуплением.

Часы выпущены лимитированной серией из 18 экземпляров.

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