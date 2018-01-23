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  • Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили

Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили

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ФОТО: Скриншот с видео

Работник нижегородского кафе «Нептун» избил съемочную группу «Ревизорро» во главе с актрисой Настасьей Самбурской. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала «Пятница!», поступившем в редакцию Lenta.

На видео сотрудник «Нептуна» нападает на съемочную группу, матерится и пытается прогнать журналистов из заведения. Пытаясь помешать съемке, он набрасывается на съемочную бригаду, а одного из членов группы бьет кулаком в лицо.

«Щас перережу всех», — угрожает он, совершенно не обращая внимания на пытающихся угомонить его людей.

Пока разъяренный мужчина бил операторов, звукорежиссера и администратора, Самбурской удалось скрыться в подсобке. «Я не ожидала конфликта», — пояснила свое поведение актриса.

По словам представителя «Пятницы!» Натальи Абрамочкиной, руководство канала решила сделать формат нового «Ревизорро» более социальным. «Наша задача не просто показать шоу, но помочь нашим зрителям. В идеале плохие рестораны вообще должны быть закрыты», — заявила она.

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