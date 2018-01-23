Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили

На видео сотрудник «Нептуна» нападает на съемочную группу, матерится и пытается прогнать журналистов из заведения. Пытаясь помешать съемке, он набрасывается на съемочную бригаду, а одного из членов группы бьет кулаком в лицо.

«Щас перережу всех», — угрожает он, совершенно не обращая внимания на пытающихся угомонить его людей.

Пока разъяренный мужчина бил операторов, звукорежиссера и администратора, Самбурской удалось скрыться в подсобке. «Я не ожидала конфликта», — пояснила свое поведение актриса.