Фото: чересчур сексапильные стюардессы оскорбили своим видом пассажирку

Недовольная клиентка авиакомпании Air Asia даже написала официальное письмо правительству Малайзии - с просьбой пересмотреть форму, в которой выходят на работу бортпроводницы. По мнению этой жительницы Новой Зеландии, выглядывающее из жакетов нижнее белье и "вываливающаяся грудь" стюардесс оскорбляют чувства пассажиров, пишут Fishki.net.
В своей жалобе госпожа Джун Робертсон указала, что регулярно пользуется услугами Air Asia. Но инцидент, имевший место в аэропорту Куала-Лумпура, просто вывел ее из себя. Женщину неприятно поразили крайне короткие юбки стюардесс: по ее словам, такие не надевают бортпроводницы ни европейских, ни американских, ни австралийских авиалиний.
"Когда одна из сотрудниц AirAsia наклонилась в супермаркете, все увидели ее нижнее белье, и это ужасно!
А на рейсе из Окленда в Куала-Лумпур в октябре 2017 года у стюардессы, обслуживавшей нас на престижных местах бизнес-класса, распахнулась блузка, и я увидела верхнюю часть ее груди! Мне даже пришлось попросить ее застегнуть жакет, когда она склонялась над нами".
From taking off to landing, our bubbly cabin crew always ensure that every passenger is treated with first class service. Warm, fun and friendly, these globetrotting nomads are more than happy to strike a conversation and share their travel tips to kick start your trip. | We won World's Leading Inflight Service for the first time at the 23rd World Travel Awards 2016, thank you to all our guests for your support.
Пассажирка подчеркнула, что всё это роняет репутацию страны, и авиакомпания таким образом дарит людям неправильное впечатление о Малайзии.
"Ведь что мы ценим прежде всего в Малайзии, - это то, что ваши женщины не одеваются, как проститутки, и все люди очень уважительны к окружающим".
При этом бортпроводники-мужчины показались возмущенной пассажирке одетыми вполне прилично.