Фото: чересчур сексапильные стюардессы оскорбили своим видом пассажирку

В своей жалобе госпожа Джун Робертсон указала, что регулярно пользуется услугами Air Asia. Но инцидент, имевший место в аэропорту Куала-Лумпура, просто вывел ее из себя. Женщину неприятно поразили крайне короткие юбки стюардесс: по ее словам, такие не надевают бортпроводницы ни европейских, ни американских, ни австралийских авиалиний.

"Когда одна из сотрудниц AirAsia наклонилась в супермаркете, все увидели ее нижнее белье, и это ужасно!

А на рейсе из Окленда в Куала-Лумпур в октябре 2017 года у стюардессы, обслуживавшей нас на престижных местах бизнес-класса, распахнулась блузка, и я увидела верхнюю часть ее груди! Мне даже пришлось попросить ее застегнуть жакет, когда она склонялась над нами".

Пассажирка подчеркнула, что всё это роняет репутацию страны, и авиакомпания таким образом дарит людям неправильное впечатление о Малайзии.

"Ведь что мы ценим прежде всего в Малайзии, - это то, что ваши женщины не одеваются, как проститутки, и все люди очень уважительны к окружающим".