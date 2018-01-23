вторник, 23 января 2018 г.
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  • Фото: чересчур сексапильные стюардессы оскорбили своим видом пассажирку

Фото: чересчур сексапильные стюардессы оскорбили своим видом пассажирку

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Стюардессы. Снимок иллюстративный.

ФОТО: https://fishki.net/

Недовольная клиентка авиакомпании Air Asia даже написала официальное письмо правительству Малайзии - с просьбой пересмотреть форму, в которой выходят на работу бортпроводницы. По мнению этой жительницы Новой Зеландии, выглядывающее из жакетов нижнее белье и "вываливающаяся грудь" стюардесс оскорбляют чувства пассажиров, пишут Fishki.net.

В своей жалобе госпожа Джун Робертсон указала, что регулярно пользуется услугами Air Asia. Но инцидент, имевший место в аэропорту Куала-Лумпура, просто вывел ее из себя. Женщину неприятно поразили крайне короткие юбки стюардесс: по ее словам, такие не надевают бортпроводницы ни европейских, ни американских, ни австралийских авиалиний.

"Когда одна из сотрудниц AirAsia наклонилась в супермаркете, все увидели ее нижнее белье, и это ужасно!

А на рейсе из Окленда в Куала-Лумпур в октябре 2017 года у стюардессы, обслуживавшей нас на престижных местах бизнес-класса, распахнулась блузка, и я увидела верхнюю часть ее груди! Мне даже пришлось попросить ее застегнуть жакет, когда она склонялась над нами".

Пассажирка подчеркнула, что всё это роняет репутацию страны, и авиакомпания таким образом дарит людям неправильное впечатление о Малайзии.

"Ведь что мы ценим прежде всего в Малайзии, - это то, что ваши женщины не одеваются, как проститутки, и все люди очень уважительны к окружающим".

При этом бортпроводники-мужчины показались возмущенной пассажирке одетыми вполне прилично. 

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