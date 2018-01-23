вторник, 23 января 2018 г.
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  • Женщины побили лопатой водителя, занявшего расчищенное от снега место (ВИДЕО)

Женщины побили лопатой водителя, занявшего расчищенное от снега место (ВИДЕО)

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ФОТО: Скриншот видео с сайта Vk.com

Две жительницы Воронежа подрались с мужчиной, который поставил свою машину на расчищенную ими от снега территорию. Соответствующий видеоролик опубликован в паблике "Типичный Воронеж" во "ВКонтакте".

Отмечается, что вечером 22 января девушка вместе со своей 50-летней матерью вышла расчистить придомовую территорию от снега, чтобы припарковать свой автомобиль. В это время на эту дорожку начал ставить свою машину мужчина, пишет Life.ru.

Женщины вежливо предложили ему лопату, чтобы он расчистил территорию для своего авто. В ответ на это они услышали кучу нецензурной лексики и море оскорблений. Конфликт перерос в драку.

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