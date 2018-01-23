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  • Десять сообщений, которые мужчины любят получать от своих женщин

Десять сообщений, которые мужчины любят получать от своих женщин

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Любовь.

ФОТО: Scanpix

Хорошо известно, что люди современного мира не очень хорошо выражают свои чувства и склонны сохранять свои эмоции в себе. Но приятные фразы всегда поднимут ваше настроение. Ваш бойфренд, муж и партнер часто нуждается в небольших жестах или выражениях, чтобы чувствовать себя царем мира. Пишет Esotericblog.ru.

#1: «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты знал». Они предпочитают, чтобы мы выражали свою любовь часто. Это выражение работает без сомнений!

#2: «Ты мужчина моей жизни». Эта фраза заставляет сердце любого джентльмена таять в считанные секунды. Нет лучшего способа повлиять на их самооценку.

#3: «Я люблю смеяться с тобой». Минуты смеха в нашей жизни всегда уникальны. В следующий раз расскажите ему, насколько сильно вы любите смеяться с ним.

#4: «Это идеальная ночь, чтобы спать в твоих руках». Эта фраза звучит так нежно. Его сердце будет буквально таять!

#5: «Я хочу целовать тебя». Кто бы не захотел получить такое сообщение?

#6: «Обещай, что ты всегда будешь моим». Даже самые стабильные отношения должны укреплять существующие чувства между двумя сторонами. 

#7: «Я нуждаюсь в тебе». Это связано с великой истиной: каждый человек по своей природе должен чувствовать себя нужным и любимым. Если вы видите, что ваш партнер переживает трудные времена, просто отправьте ему эти слова.

#8: «Ты очень привлекательный». Мужское эго также ценит любое восхищение. Хотя он не жаждет их так сильно, как женщины. 

#9: «Спасибо, что ты есть». Быть принятым со всеми нашими ошибками - это лучшее, что может быть в жизни.

#10: «Я уже скучаю по тебе». Что может быть лучше, чем проявление привязанности, которое указывает на тоску и желание снова увидеть своего человека?

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