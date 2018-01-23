Десять сообщений, которые мужчины любят получать от своих женщин

#1: «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты знал». Они предпочитают, чтобы мы выражали свою любовь часто. Это выражение работает без сомнений!

#2: «Ты мужчина моей жизни». Эта фраза заставляет сердце любого джентльмена таять в считанные секунды. Нет лучшего способа повлиять на их самооценку.

#3: «Я люблю смеяться с тобой». Минуты смеха в нашей жизни всегда уникальны. В следующий раз расскажите ему, насколько сильно вы любите смеяться с ним.

#4: «Это идеальная ночь, чтобы спать в твоих руках». Эта фраза звучит так нежно. Его сердце будет буквально таять!

#5: «Я хочу целовать тебя». Кто бы не захотел получить такое сообщение?

#6: «Обещай, что ты всегда будешь моим». Даже самые стабильные отношения должны укреплять существующие чувства между двумя сторонами.

#7: «Я нуждаюсь в тебе». Это связано с великой истиной: каждый человек по своей природе должен чувствовать себя нужным и любимым. Если вы видите, что ваш партнер переживает трудные времена, просто отправьте ему эти слова.

#8: «Ты очень привлекательный». Мужское эго также ценит любое восхищение. Хотя он не жаждет их так сильно, как женщины.

#9: «Спасибо, что ты есть». Быть принятым со всеми нашими ошибками - это лучшее, что может быть в жизни.