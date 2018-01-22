Состояние больного раком Николая Караченцова улучшилось

73-летний Николай Караченцов борется с онкологическим заболеванием. В прошлом году у звезды театра и кино диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком. Сын знаменитости Андрей рассказал журналистам о том, как проходит его лечение. Николай Петрович и его жена Людмила Поргина не стали уезжать за границу за медицинской помощью. Супруги предпочли остаться в России, пишет Starhit.ru.

По словам Андрея Караченцова, состояние его отца улучшилось. О том, что известный артист победил болезнь, говорить пока еще рано, но врачи отмечают положительную динамику в лечении знаменитости.

«Сейчас мы уже заканчиваем четвертый курс химиотерапии. Надо сказать, что есть положительные результаты. То новообразование в легком, которое у него диагностировано, оно под воздействием химиотерапии уменьшается», – рассказал сын звезды.

Андрей Караченцов считает, что специалисты выбрали правильную терапию. Сын известного актера отметил, что тот легко переносит курс лечения. «Дай Бог, чтобы его состояние улучшалось», – поделился близкий родственник знаменитости.

Ранее жена народного артиста РСФСР Людмила Поргина делилась со «СтарХитом» заключениями врачей. «Наш доктор – Георгий Авраамович Франк – вселил надежду, сказав, что болезнь развивается медленно. Он известен как главный патологоанатом страны, но также является профессором онкологии», – рассказывала супруга Николая Петровича.

Перед началом химиотерапии Караченцов уехал на неделю в Грецию. Идея путешествия принадлежала его сыну Андрею. «Погуляли по Афинам. После Коля и Андрюша вдвоем отправились на святую гору Афон, туда ведь можно только мужчинам. Посетили Великую Лавру – старейший монастырь полуострова, намоленное место, поклонились мощам», – делилась Поргина.

Напомним, что из-за характера опухоли и общего состояния здоровья звезды ему запрещено хирургическое вмешательство. «Организм не выдержит, у него и так I группа инвалидности», – отмечала жена Караченцова. Людмила Поргина также признавалась, что переживает за мужа, но будучи обладательницей решительного характера, не собирается сдаваться. Родственники Караченцова надеются на лучшее.