Все счастливые люди похожи тем, что придерживаются девяти простых правил

AdMe.ru подобрал советы, которые могут помочь по-новому взглянуть на мир на пути к счастливым переменам, пишет Adme.ru.

1. Боль помогает расти

Счастливый человек — это не тот, кто постоянно испытывает радость. Счастлив тот, кто научился принимать свою боль. Позволяйте себе проживать отрицательные эмоции, не копите их в себе, это отравляет вас изнутри.

Вспомните, когда мы были маленькими, то теряли молочные зубы, чтобы на их месте выросли новые, более крепкие. Это было больно и обидно, но без этой потери мы бы не стали сильнее и взрослее. Поэтому не бойтесь боли и не избегайте ее, она — лучший учитель.

2. Все проходит

«Все течет, все меняется» — этот древнейший фразеологизм лег в основу многих философских сочинений разных веков. Если сегодня вам трудно, то не переживайте — это пройдет. Если вы чувствуете себя счастливым, то ловите момент, он тоже не продлится вечно. Вся наша жизнь, как бурная река, неумолимо несет нас по течению времени и каждую секунду дарит нам второй шанс. Просто используйте его.

3. Не растрачивайте себя на пустые волнения

Мы часто переживаем из-за обстоятельств, которые не в силах изменить. Когда вы едете в такси и опаздываете, то нет смысла расстраиваться и думать об этом, вы все равно уже не исправите ситуацию. Лучше примите все как есть и успокойтесь, сохраните самообладание и подумайте над тем, как стоит поступить дальше.

4. Не стесняйтесь своих неудач

Спортсмен терпит сотни падений, прежде чем выполнит трюк. Каждая неудача наделяет нас опытом и мудростью, цените свои неудачи и помните, что вы не обязаны быть идеальными. Если вы проиграли, то это не значит, что все закончилось. Это значит, что в следующий раз получится лучше.

5. Идите к цели маленькими шагами

Учитесь искусству маленьких шагов, о котором писал Антуан де Сент-Экзюпери. Наслаждайтесь самим трудом, а не только его результатом. Ведь жизнь состоит в основном из мелочей, из коих в конце концов и собираются великие свершения.

6. Чужое мнение о вас — это не ваша проблема

Есть хорошая и емкая китайская пословица: даже если ты ангел, всегда найдется тот, кому не нравится шелест твоих крыльев. Не забывайте, что все люди склонны мыслить субъективно, исходя из своего опыта и морали. Позвольте окружающим иметь свое мнение о вас и избавьте себя от досадных попыток изменить их мнение о себе. Просто будьте собой, тогда на вашу искренность откликнутся те люди, которые действительно вам близки по духу и ценностям.

7. Делайте то, что страшно

В страхе кроется огромная энергия, это самая мощная и самая трудная мотивация. Когда мы боимся, то готовы на все, лишь бы страх отступил. Мы вспоминаем о самом ценном, жалеем о несовершенных поступках, обещаем сами себе и миру много того, чего не стали бы делать в обычный день. Если вы будете идти навстречу своему страху, то он сделает вас сильнее, с каждым шагом ваша смелость будет расти и открывать новые горизонты.

8. Любите и цените жизнь

Всегда легче найти недостатки, намного сложнее искать достоинства. Наш мир полон неприятных вещей, но если зацикливаться на них, то это не принесет никакой пользы. Полюбите жизнь за то хорошее, что она нам дает: за цветы, за моря, за музыку, за любимых людей. Нет и не будет лучшего времени, чем прямо сейчас, чтобы быть счастливым.

9. Не жалейте ни о чем

Прошлого не вернуть и не изменить, поэтому сожаления бесполезны. Они только бередят старые раны и заставляют чувствовать вину. Примите то, что случилось с вами в прошлом, как данность и смотрите с надеждой и уверенностью в светлое будущее. Все в ваших руках!