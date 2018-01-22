Ксению Собчак разнесли в пух и прах за выходку на Крещение

Блогер считает, что ведущая сначала демонстрировала свое негативное отношение к церкви, но потом, похоже, изменила свое мнение. «Ты или трусы надень, или крестик сними. Или уж критикуй православие, или ныряй в прорубь (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)», – обрушилась Миро с жесткой критикой на Собчак.

Одновременно кощунствовать и креститься нельзя, считает гражданский журналист. «Это признак нелогичности и прогрессирующего слабоумия», – считает Миро.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 19, 2018 at 7:29am PST

Затем блогер и вовсе опустилась до откровенных оскорблений. «Оторопь аж берет, какая дура. Впрочем, может быть просто пьяна постоянно или того еще хуже – вещества превратили мозг в кашу», – заключила она.

Примечательно, что сама Собчак уже ответила, зачем решилась на этот шаг. «Я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами», – написала она на своей странице в социальной сети Instagram.