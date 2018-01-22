понедельник, 22 января 2018 г.
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  • Ксению Собчак разнесли в пух и прах за выходку на Крещение

Ксению Собчак разнесли в пух и прах за выходку на Крещение

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ФОТО: Instagram

Известный блогер Лена Миро высказалась по поводу поведения журналистки Ксении Собчак. По ее словам, бывшей ведущей шоу «Дома-2» следует определиться с отношением к религии.

Блогер считает, что ведущая сначала демонстрировала свое негативное отношение к церкви, но потом, похоже, изменила свое мнение. «Ты или трусы надень, или крестик сними. Или уж критикуй православие, или ныряй в прорубь (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)», – обрушилась Миро с жесткой критикой на Собчак.

Одновременно кощунствовать и креститься нельзя, считает гражданский журналист. «Это признак нелогичности и прогрессирующего слабоумия», – считает Миро. 

Затем блогер и вовсе опустилась до откровенных оскорблений. «Оторопь аж берет, какая дура. Впрочем, может быть просто пьяна постоянно или того еще хуже – вещества превратили мозг в кашу», – заключила она.

Примечательно, что сама Собчак уже ответила, зачем решилась на этот шаг. «Я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами», – написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

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