Азиатская королева порно выходит замуж… Ты удивишься, когда узнаешь, кто ее избранник!

Для мужчин Китая эта девушка гораздо больше, чем просто порноактриса. На работах Соры Аой выросло целое поколение, которое теперь знает все о сексе. Поэтому неудивительно, что помолвка девушки стала для многих целой трагедией, сообщает The Sun.

ФОТО: Vida Press

34-летняя Сора опубликовала фотографию с кольцом в китайской соцсети Weibo, где на неё подписано более 18 млн человек. Избранником знаменитости стал DJ Non. И если многие даже не знают, кто такая Сора, то для востока это событие действительно стало значимым.

"Я всегда хотела выйти замуж. Я люблю детей, и это моя мечта — чтобы у меня была прекрасная семья. Мой муж некрасив и небогат, но он избавил меня от всех беспокойств о моем прошлом", - говорит она.

Сора начала свою карьеру в начале 2000-х годов, когда порнография, хоть она и была тогда незаконна, была единственным источником какой-либо информации о сексе. К 2005 году девушка стала второй по популярности женщиной в Японии, которую чаще всего ищут в Сети.