Фото: Лещенко поразил худобой на прощании с Шаинским

Особое внимание представителей СМИ привлек Лев Лещенко. По мнению наблюдательных журналистов, прославленный исполнитель в последнее время сильно сдал – похудел и осунулся. Говорят, виной тому следующие друг за другом похороны, на которых присутствовал Лещенко. Совсем недавно он сокрушался о кончине оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Добрым словом проводил Владимира Шаинского Иосиф Кобзон. "Встречи с ним внушали надежду и радость – так хотелось жить с песнями Шаинского. Наверное, появятся другие композиторы, но такого солнечного, как Владимир Яковлевич, мы уже не найдем. Дети поют его песни и будут петь… Небольшого роста, огромного таланта, он человек, который оставил после себя светлую память. Он сам радовался, когда пел свои песни, и вселял эту радость в нас. Как не хватает сегодня таких композиторов, каким был Владимир Яковлевич, как не хватает таких образов. Спасибо, что мы были сопричастны к его жизни", – цитируют мэтра РИА Новости. Владимира Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище.