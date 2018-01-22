Фото: Лещенко поразил худобой на прощании с Шаинским

В Москве состоялась церемония прощания с прославленным композитором Владимиром Шаинским. Особое внимание представителей СМИ привлек певец Лев Лещенко.
В Московском доме композиторов состоялось прощание с композитором Владимиром Шаинским. Музыкант ушел из жизни ночью 25 декабря 2017 года в больнице Сан-Диего в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Родственники приняли решение похоронить композитора в Москве, согласно его последней воле, пишет Дни.ру.
Попрощаться с мэтром пришли многие знаменитости. Цветы к гробу Шаинского возложили артисты Иосиф Кобзон, Азиза, Игорь Наджиев, Полад Бюльбюль-оглы и другие. Ближе всех к гробу сидели родственники Владимира Шаинского.
Особое внимание представителей СМИ привлек Лев Лещенко. По мнению наблюдательных журналистов, прославленный исполнитель в последнее время сильно сдал – похудел и осунулся. Говорят, виной тому следующие друг за другом похороны, на которых присутствовал Лещенко. Совсем недавно он сокрушался о кончине оперного певца Дмитрия Хворостовского.
Добрым словом проводил Владимира Шаинского Иосиф Кобзон. "Встречи с ним внушали надежду и радость – так хотелось жить с песнями Шаинского. Наверное, появятся другие композиторы, но такого солнечного, как Владимир Яковлевич, мы уже не найдем. Дети поют его песни и будут петь… Небольшого роста, огромного таланта, он человек, который оставил после себя светлую память. Он сам радовался, когда пел свои песни, и вселял эту радость в нас. Как не хватает сегодня таких композиторов, каким был Владимир Яковлевич, как не хватает таких образов. Спасибо, что мы были сопричастны к его жизни", – цитируют мэтра РИА Новости. Владимира Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище.